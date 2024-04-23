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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Гладков рассказал о приёме заявок на пятый этап конкурса «Новые возможности»

Гладков рассказал о приёме заявок на пятый этап конкурса «Новые возможности»

23 апреля 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
Призовой фонд в этом году составит 30 млн рублей. В каждой из 10 номинаций выберут трёх победителей. Подробности рассказал глава региона.

В Белгородской области продолжается приём заявок на конкурс «Новые возможности». Проект губернатора был создан для жителей, которые хотят реализовать свою бизнес-идею. Заявки на пятый набор уже подали почти пять тысяч человек. Приём продлится до конца апреля.

В этом году призовой фонд составит 30 млн рублей. В каждой из 10 номинаций выберут трёх победителей, которые получат деньги на открытие бизнеса.

Напомню, что конкурс даёт возможность получить помощь опытных предпринимателей, от идеи перейти к действующему бизнесу, а значит, повысить свой семейный доход. Приглашаю вас. Уверен, что это точно будет интересно и полезно.
Вячеслав Гладков

Пройти регистрацию можно на сайте конкурса.

Отметим, что со старта проекта обучение смогли пройти 14 тыс. человек, открыли своё дело более 1500 участников. По итогам предыдущих этапов конкурса 71 победитель получил грант на развитие бизнеса от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Бизнес#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Новые возможности#Хорошие новости
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