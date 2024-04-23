Гладков рассказал о приёме заявок на пятый этап конкурса «Новые возможности»

В Белгородской области продолжается приём заявок на конкурс «Новые возможности». Проект губернатора был создан для жителей, которые хотят реализовать свою бизнес-идею. Заявки на пятый набор уже подали почти пять тысяч человек. Приём продлится до конца апреля.