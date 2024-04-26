Белгородский губернатор Гладков объявил о старте конкурса «Агротуризм»

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о старте конкурса «Агротуризм», который проводит министерство сельского хозяйства. Он отметил, что агротуризм сейчас очень востребован и пригласил всех поучаствовать .
Гладков рассказал, что участники прошлогоднего конкурса, которые получили федеральную поддержку, сейчас реализуют свои проекты. Многие из них создают экологические фермы и другие экообъекты, которые уже принимают гостей не только из нашего региона, но и из других областей.
Для подачи заявки на грантовую программу «Агротуризм» необходимо обратиться по адресу: город Белгород, ул. Попова, 24. Приём заявок завершается 21 мая 2024 года в 18:00.
Может, кто-то и скажет, что не вовремя, а я скажу — вовремя! Военная повестка не всегда будет, наверняка скоро закончится. Мы должны делать новые шаги в развитии нашего региона.
Вячеслав Гладков
В прошлом году этот конкурс также проводился на территории региона. При подведении итогов комиссия учитывала количество привлекаемых туристов, прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции, количества рабочих мест, круглогодичность работы объектов туризма, доступность для людей с ОВЗ.