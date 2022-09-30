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Белгородские аграрии получат 270 млн рублей на компенсацию расходов

30 сентября 05:25
Фото: 1MI
Подразумевается, что деньги пойдут на компенсацию части затрат на производство и реализацию зерновых, пояснил губернатор в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство РФ выделило из резервного фонда 270 млн рублей на помощь местным аграриям.

Деньги — это всегда хорошо. Мы сельскохозяйственный регион, и нашим предприятиям любая помощь важна.
Вячеслав Гладков

По данным губернатора, средства направлены на компенсацию части затрат на производство и реализацию зерновых.

В 2022 году Белгородская область может собрать рекордный урожай. Так, в конце августа аграрии убрали уже более 3 млн тонн зерновых.

#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Урожай#Аграрии#Зерновые#Анастасия Федосеенко
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