Белгородские аграрии получат 270 млн рублей на компенсацию расходов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что правительство РФ выделило из резервного фонда 270 млн рублей на помощь местным аграриям.
Деньги — это всегда хорошо. Мы сельскохозяйственный регион, и нашим предприятиям любая помощь важна.
Вячеслав Гладков
По данным губернатора, средства направлены на компенсацию части затрат на производство и реализацию зерновых.
В 2022 году Белгородская область может собрать рекордный урожай. Так, в конце августа аграрии убрали уже более 3 млн тонн зерновых.