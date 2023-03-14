Белгородских аграриев приглашают поучаствовать в конкурсе «Агротуризм-2023»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Белгородцы могут принять участие в конкурсе «Агротуризм-2023». Заявки принимаются до 4 апреля включительно. Приглашают подать документы сельскохозяйственных товаропроизводителей, работающих в сельской местности.
При подведении итогов комиссия учтёт количество привлекаемых туристов, прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции, количества рабочих мест, круглогодичность работы объектов туризма, доступность для людей с ОВЗ. Документы подаются в белгородских минсельхоз.
1 марта средства на реализацию проектов уже направили победителям прошлого года. Общая сумма грантов составила 20 млн рублей. К (Ф)Х Александра Пилюгина из Новооскольского горокруга создаст туристический комплекс «Эко-Пилюгинское». Согласно проекту, в планах — построить гостевые домики, русскую баню, рекреационную зоны у пруда с бассейном, пешеходными и велодорожками.
Второй проект планируют реализовать в Яковлевском горокруге. Автор собирается построить домики для отдыха, экопарк и прокат велосипедов. На территории хозяйства будут проводить мастер-классы по разведению прудовой рыбы и выращиванию орехового сада. Туристам дадут возможность прокатиться на лошадях.