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Белгородских аграриев приглашают поучаствовать в конкурсе «Агротуризм-2023»

14 марта 2023, 10:31
Фото: 1MI
Заявки от сельскохозяйственных товаропроизводителей принимаются до 4 апреля включительно, сообщили в региональном правительстве.

Белгородцы могут принять участие в конкурсе «Агротуризм-2023». Заявки принимаются до 4 апреля включительно. Приглашают подать документы сельскохозяйственных товаропроизводителей, работающих в сельской местности.

При подведении итогов комиссия учтёт количество привлекаемых туристов, прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции, количества рабочих мест, круглогодичность работы объектов туризма, доступность для людей с ОВЗ. Документы подаются в белгородских минсельхоз.

1 марта средства на реализацию проектов уже направили победителям прошлого года. Общая сумма грантов составила 20 млн рублей. К (Ф)Х Александра Пилюгина из Новооскольского горокруга создаст туристический комплекс «Эко-Пилюгинское». Согласно проекту, в планах — построить гостевые домики, русскую баню, рекреационную зоны у пруда с бассейном, пешеходными и велодорожками.

Второй проект планируют реализовать в Яковлевском горокруге. Автор собирается построить домики для отдыха, экопарк и прокат велосипедов. На территории хозяйства будут проводить мастер-классы по разведению прудовой рыбы и выращиванию орехового сада. Туристам дадут возможность прокатиться на лошадях.

Более 60 млн рублей получат белгородские аграрии на поддержку своих проектов
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#Наталья Корявых#Сельское хозяйство#Аграрии#Конкурс#Белгородская область#Агротуризм
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