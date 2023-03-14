Белгородских аграриев приглашают поучаствовать в конкурсе «Агротуризм-2023»

1 марта средства на реализацию проектов уже направили победителям прошлого года. Общая сумма грантов составила 20 млн рублей. К (Ф)Х Александра Пилюгина из Новооскольского горокруга создаст туристический комплекс «Эко-Пилюгинское». Согласно проекту, в планах — построить гостевые домики, русскую баню, рекреационную зоны у пруда с бассейном, пешеходными и велодорожками.