На Белгородчине стартует новая волна «Школы фермера»

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Цель проекта — помочь белгородским аграриям и всем желающим открыть рентабельный фермерский бизнес. Курс также будет полезен тем, кто мечтает повысить свою квалификацию. Обучение будет проходить бесплатно на базе Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.
Заявки на участие могут подать главы крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств, а также любые предприниматели, планирующие работать в сельском хозяйстве. Курс обучения рассчитан на 2 месяца. Выпускники получат дипломы установленного образца о прохождении профессиональной переподготовки в области управления фермерским хозяйством.
Напомним, что в 2022 году в регионе уже состоялся первый выпуск «Школы фермера». Дипломы получили 30 выпускников. Трое из них выиграли денежные гранты на развитие бизнеса.
Участники Школы будут отобраны по итогам конкурса. Для этого необходимо в срок до 10 апреля 2023 года предоставить эссе, презентацию или видеоролик о себе и своём проекте. Заявки принимаются на электронный адрес: [email protected]. Группа из 40 участников, прошедших конкурсный отбор, будет утверждена не позднее 14 апреля 2023 года. Занятия стартуют 24 апреля 2023 года.
«Направления обучения в „Школе фермера“ в каждом регионе формируются на основе местных особенностей, потребности в тех или иных специалистах, наличии свободных ниш для успешного бизнес-старта. Как и в первом потоке, белгородская „Школа фермера“ будет обучать по двум специализациям: агротуризм и тепличное хозяйство. Именно такой запрос есть у нашего региона. Практические занятия пройдут на базе ведущих фермерских хозяйств и сельхозпредприятий области», — рассказал директор Белгородского филиала Россельхозбанка Андрей Долгий.
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