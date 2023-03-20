На Белгородчине стартует новая волна «Школы фермера»

«Направления обучения в „Школе фермера“ в каждом регионе формируются на основе местных особенностей, потребности в тех или иных специалистах, наличии свободных ниш для успешного бизнес-старта. Как и в первом потоке, белгородская „Школа фермера“ будет обучать по двум специализациям: агротуризм и тепличное хозяйство. Именно такой запрос есть у нашего региона. Практические занятия пройдут на базе ведущих фермерских хозяйств и сельхозпредприятий области», — рассказал директор Белгородского филиала Россельхозбанка Андрей Долгий.