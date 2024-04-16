Гладков рассказал о реализации 143 инициатив белгородцев по проекту «Решаем вместе»

В 2024 году в рамках проекта «Решаем вместе» будет реализовано 143 инициативы жителей региона. Так, в регионе появится 46 новых детских площадок и 19 спортивных площадок. Также по инициативе белгородцев будут обустроены 17 тротуарных дорожек, благоустроено 14 дворов, девять мест массового отдыха, семь объектов уличного освещения, две рекреационные зоны.