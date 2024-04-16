Гладков рассказал о реализации 143 инициатив белгородцев по проекту «Решаем вместе»

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Белгородской области продолжается реализация проекта «Решаем вместе». Программа была запущена три года назад.
Проект получил большую поддержку. Те инициативы, с которыми выходят белгородцы, мы стараемся вместе с муниципальными образованиями реализовать.
Вячеслав Гладков
В 2024 году в рамках проекта «Решаем вместе» будет реализовано 143 инициативы жителей региона. Так, в регионе появится 46 новых детских площадок и 19 спортивных площадок. Также по инициативе белгородцев будут обустроены 17 тротуарных дорожек, благоустроено 14 дворов, девять мест массового отдыха, семь объектов уличного освещения, две рекреационные зоны.
Кроме того, в рамках проекта будут благоустроены две общественные территории, установлено две сценических площадки, комната досуга населения, скейт-парк и велопешеходный маршрут.
К примеру, в селе Жигайловка Корочанского района создадут комнату досуга «Семейный мотив». Для пенсионеров оборудуют помещение, где их научат работать с компьютером, смартфоном и соцсетями. Помимо этого, в учреждении планируют проводить мастер-классы, спортивные мероприятия, праздники и встречи.
В Старом Осколе в рамках проекта появится скейт-парк «Олимпийский экстрим Сосенки». Территорию оборудуют так, что на ней смогут заниматься спортом маломобильные граждане.
Общая стоимость реализации всех проектов превысит 564 млн рублей.