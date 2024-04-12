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Published Сегодня, 12:29

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Updated Сегодня, 12:31

Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Губкине

Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Губкине

12 апреля 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
В Губкине началась реализация второго этапа благоустройства городского пляжа «Губкин-Лесопляж». На набережной появятся зоны для занятий йогой и рыбалкой, детские площадки и экотропы. Подробности рассказал губернатор Белгородской области.

В Губкине приступили ко второму этапу реализации проекта благоустройства набережной реки Осколец. Пряж называется «Губкин-Лесопляж».

На набережной уже начались подготовительные работы — территорию расчищают от кустарников, мелколесья и деревьев, убирают прибрежную полосу воды, разбирают старые асфальтобетонные конструкции.

Набережную планируется разделить на следующие функциональные зоны: зона для пикников и барбекю, место для занятий йогой, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак, пирс для семейной рыбалки. Также на территории появится сеть пешеходных экотроп. Помимо этого, будет обустроена велодорожка. Проект оценивается в 240 млн рублей.

Каждый сможет найти себе уютное место и прийти отдохнуть на берегу реки. Уверен, что после того, как проект будет сдан, туда будут приходить не только жители близлежащих улиц, но и жители других населённых пунктов области и других областей.
Вячеслав Гладков

Отметим, что на время работ доступ на территорию пляжа будет ограничен. Проезд со стороны улицы Слободской и подход со стороны ж/д путей перекроют. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности.

Известно, что благоустройство набережной проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Проект набережной вошёл в число победителей Всероссийского конкурса.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Набережная#Губкин#Благоустройство#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#Пляжи
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