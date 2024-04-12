Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Губкине

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Губкине приступили ко второму этапу реализации проекта благоустройства набережной реки Осколец. Пряж называется «Губкин-Лесопляж».
На набережной уже начались подготовительные работы — территорию расчищают от кустарников, мелколесья и деревьев, убирают прибрежную полосу воды, разбирают старые асфальтобетонные конструкции.
Набережную планируется разделить на следующие функциональные зоны: зона для пикников и барбекю, место для занятий йогой, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак, пирс для семейной рыбалки. Также на территории появится сеть пешеходных экотроп. Помимо этого, будет обустроена велодорожка. Проект оценивается в 240 млн рублей.
Каждый сможет найти себе уютное место и прийти отдохнуть на берегу реки. Уверен, что после того, как проект будет сдан, туда будут приходить не только жители близлежащих улиц, но и жители других населённых пунктов области и других областей.
Вячеслав Гладков
Отметим, что на время работ доступ на территорию пляжа будет ограничен. Проезд со стороны улицы Слободской и подход со стороны ж/д путей перекроют. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности.
Известно, что благоустройство набережной проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Проект набережной вошёл в число победителей Всероссийского конкурса.