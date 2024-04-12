Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Губкине

Набережную планируется разделить на следующие функциональные зоны: зона для пикников и барбекю, место для занятий йогой, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак, пирс для семейной рыбалки. Также на территории появится сеть пешеходных экотроп. Помимо этого, будет обустроена велодорожка. Проект оценивается в 240 млн рублей.