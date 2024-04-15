Гладков: больше 115 тысяч белгородцев научились оказывать первую помощь

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В 2024 году в Белгородской области продолжили работу по обучению населения навыкам оказания первой помощи. За первые три месяца курсы прошли уже более 115 тысяч человек. Подготовлено более двух тысяч инструкторов, из них 200 специалистов — только из Белгородского государственного университета.
Очень благодарен тем, кто помогает людям понять, научиться, сформировать навык, оказать помощь в ту минуту, когда она потребуется. Очень хочется, чтобы, конечно, таких случаев было как можно меньше, но мы всё-таки живем на территории приграничного, прифронтового региона, и нам это необходимо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В январе Леонид Рошаль сообщил, что поможет Белгородской области улучшить курсы по доврачебной помощи. Губернатор планировал встретиться с врачом, чтобы обсудить план действий.
Зимой оказанию первой помощи белгородцев также обучали врачи из Москвы, Краснодара и Калмыкии. К занятиям подключились 300 жителей региона.
В укрытиях Белгорода ранее появились стенды с информацией по оказанию первой помощи, а управляющие компании должны были распространить среди жильцов соответствующие листовки.