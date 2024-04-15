Гладков: больше 115 тысяч белгородцев научились оказывать первую помощь

В 2024 году в Белгородской области продолжили работу по обучению населения навыкам оказания первой помощи. За первые три месяца курсы прошли уже более 115 тысяч человек. Подготовлено более двух тысяч инструкторов, из них 200 специалистов — только из Белгородского государственного университета.