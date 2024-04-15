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Гладков: в Белгородской области заключили более тысячи соцконтрактов

Гладков: в Белгородской области заключили более тысячи соцконтрактов

15 апреля 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney
На реализацию проекта в этом году заложено более 850 млн рублей. Программа соцконтракта помогает белгородцам запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

С января по март в Белгородской области заключили более тысячи социальных контрактов. В этом году на проект заложено более 850 млн рублей.

Инициатива создания проекта принадлежит губернатору Вячеславу Гладкову. Соцконтракт помогает решить проблемы жителей, а также способствует трудоустройству, развитию собственного бизнеса и личного подсобного хозяйства.

В качестве примера глава региона рассказал об успешном проекте по созданию детской арт-студии, который запустила жительница села Подольхи.

Юлия Детушева из села Подольхи Прохоровского района взяла 350 тысяч рублей и реализовала свой проект — создала творческую мастерскую для детей, и теперь дети с большой радостью и желанием посещают её. Родители довольны, дети довольны, а Юлия получает доход. Доход, который помогает её семье.
Вячеслав Гладков

Есть и другие, не менее интересные примеры. Недавно в белгородском монастыре две монахини заключили социальные контракты и открыли дело по изготовлению и продаже сыров. Одна девушка ухаживает за коровами и добывает молоко, другая — изготавливает сыр.

Названо самое популярное направление социального контракта в Белгородской области
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