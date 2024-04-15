Гладков: в Белгородской области заключили более тысячи соцконтрактов

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
С января по март в Белгородской области заключили более тысячи социальных контрактов. В этом году на проект заложено более 850 млн рублей.
Инициатива создания проекта принадлежит губернатору Вячеславу Гладкову. Соцконтракт помогает решить проблемы жителей, а также способствует трудоустройству, развитию собственного бизнеса и личного подсобного хозяйства.
В качестве примера глава региона рассказал об успешном проекте по созданию детской арт-студии, который запустила жительница села Подольхи.
Юлия Детушева из села Подольхи Прохоровского района взяла 350 тысяч рублей и реализовала свой проект — создала творческую мастерскую для детей, и теперь дети с большой радостью и желанием посещают её. Родители довольны, дети довольны, а Юлия получает доход. Доход, который помогает её семье.
Вячеслав Гладков
Есть и другие, не менее интересные примеры. Недавно в белгородском монастыре две монахини заключили социальные контракты и открыли дело по изготовлению и продаже сыров. Одна девушка ухаживает за коровами и добывает молоко, другая — изготавливает сыр.