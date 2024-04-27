Под Белгородом поставят новые остановки за 25 млн рублей

Напомним, что ранее сообщалось, что у Пикник-парка в текущем году обустроят две остановки. До этого в СМИ сообщали о капремонте автодороги Таврово — Соломино — Разумное, заявка на который появилась на госзакупах. Источники тогда неверно поняли поданную в документах информацию. В минтрансе объяснили, что контракт предусматривал строительство новых остановок, а не ремонт дороги.