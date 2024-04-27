Под Белгородом поставят новые остановки за 25 млн рублей

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Белгороде планируется устройство остановок общественного транспорта на подъезде к селу Нижний Ольшанец. Управление дорожного хозяйства области ищет специалистов, которые проведут строительно-монтажные работы. Начальная цена контракта составляет 25 млн 11 тыс. 780 рублей. Итоги определения подрядчика подведут 21 мая.
Согласно документам, исполнитель должен выполнить подготовительные и демонтажные работы, установить остановки и обустроить разворотную площадку для общественного транспорта.
Работы начнутся с даты заключения контракта и продлятся до 1 ноября 2024 года.
Напомним, что ранее сообщалось, что у Пикник-парка в текущем году обустроят две остановки. До этого в СМИ сообщали о капремонте автодороги Таврово — Соломино — Разумное, заявка на который появилась на госзакупах. Источники тогда неверно поняли поданную в документах информацию. В минтрансе объяснили, что контракт предусматривал строительство новых остановок, а не ремонт дороги.