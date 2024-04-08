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Ремонт дороги

На подготовку к капремонту проблемного путепровода в Белгороде уйдёт 10,5 млн рублей

8 апреля 2024, 10:03
Фото: 1MI
Ремонт дороги

В Белгороде разработают проект ремонта изношенного путепровода за 10,5 млн

Речь идёт о путепроводе на Михайловском шоссе. Сейчас управление капитального строительства мэрии ищет подрядчика, который выполнит проектные и изыскательные работы. Документы появились на госзакупках.

В Белгороде планируется капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на Михайловском шоссе. Сейчас управление капстроительства ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию. Начальная цена контракта составляет 10 млн 598 тыс. 620 рублей.

Согласно документам закупки, в проекте должны быть предусмотрены перильные ограждения, ремонт системы водоотвода, переустройство сетей наружного освещения, архитектурная подсветка, ремонт лестничных сходов, устройство велодорожки. Кроме того, подрядчику предстоит выполнить инженерно-геологические и геодезические изыскания. Известно, что исполнителя контракта определят 18 апреля.

Работы подрядчику необходимо выполнить до 1 ноября 2024 года. В этот срок входит также положительное заключение экспертизы.

Напомним, что капремонт путепровода на Михайловском шоссе запланирован на 2025 год. В прошлом году специалисты проводили обследование этого участка. Основное беспокойство взывали асфальтобетонные плиты, на которых установлены ограждения и фонари. Конструкция сильно изношена.

Стоит также отметить, что в городе больше всего ям и выбоин было зафиксированы на участках дороги на Михайловском шоссе, проспекте Ватутина, Волчанской, а также на развязке в районе Ротонды.

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#Город#Госзакупки#Новости Белгорода#Путепровод#Белгород#Алина Харина#Капремонт дороги
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