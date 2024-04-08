На подготовку к капремонту проблемного путепровода в Белгороде уйдёт 10,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В Белгороде планируется капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на Михайловском шоссе. Сейчас управление капстроительства ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию. Начальная цена контракта составляет 10 млн 598 тыс. 620 рублей.
Согласно документам закупки, в проекте должны быть предусмотрены перильные ограждения, ремонт системы водоотвода, переустройство сетей наружного освещения, архитектурная подсветка, ремонт лестничных сходов, устройство велодорожки. Кроме того, подрядчику предстоит выполнить инженерно-геологические и геодезические изыскания. Известно, что исполнителя контракта определят 18 апреля.
Работы подрядчику необходимо выполнить до 1 ноября 2024 года. В этот срок входит также положительное заключение экспертизы.
Напомним, что капремонт путепровода на Михайловском шоссе запланирован на 2025 год. В прошлом году специалисты проводили обследование этого участка. Основное беспокойство взывали асфальтобетонные плиты, на которых установлены ограждения и фонари. Конструкция сильно изношена.
Стоит также отметить, что в городе больше всего ям и выбоин было зафиксированы на участках дороги на Михайловском шоссе, проспекте Ватутина, Волчанской, а также на развязке в районе Ротонды.