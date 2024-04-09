Недочёты нашли на недавно открытой пешеходной дорожке у белгородского Пикник-парка

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Сосновке в районе Пикник-парка появилась большая парковка площадью 12 тыс. квадратных метров. Там для белгородцев создали 438 парковочных места, из них 46 — для инвалидов. Появился тротуар.
Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил и недостатки. Из-за проведения строительных работ в осенне-зимний период в одном месте просел грунт под пешеходной дорожкой. Вскоре специалисты устранят недочёты, а также нанесут разметку и озеленят территорию.
Планируется, что в районе входной группы в парк появятся две остановки. Также власти дополнительно проработают систему навигации и въездную группу.
Отметим, что средства на строительство парковки выделили в 2023 году.