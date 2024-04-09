Недочёты нашли на недавно открытой пешеходной дорожке у белгородского Пикник-парка

Рядом с Пикник-парком в Белгороде появилась большая парковка

Специалисты уже приступают к нанесению разметки и озеленению территории вокруг новой парковки. Всего она вместит почти 500 автомобилей, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. Вместе с тем к пешеходной дорожке возникли замечания.