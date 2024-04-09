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Тротуар вблизи Пикник-парка

Недочёты нашли на недавно открытой пешеходной дорожке у белгородского Пикник-парка

9 апреля 2024, 11:06
Фото: страница Валентина Демидова
Тротуар вблизи Пикник-парка

Рядом с Пикник-парком в Белгороде появилась большая парковка

Специалисты уже приступают к нанесению разметки и озеленению территории вокруг новой парковки. Всего она вместит почти 500 автомобилей, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. Вместе с тем к пешеходной дорожке возникли замечания.

В Сосновке в районе Пикник-парка появилась большая парковка площадью 12 тыс. квадратных метров. Там для белгородцев создали 438 парковочных места, из них 46 — для инвалидов. Появился тротуар.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил и недостатки. Из-за проведения строительных работ в осенне-зимний период в одном месте просел грунт под пешеходной дорожкой. Вскоре специалисты устранят недочёты, а также нанесут разметку и озеленят территорию.

Планируется, что в районе входной группы в парк появятся две остановки. Также власти дополнительно проработают систему навигации и въездную группу.

Отметим, что средства на строительство парковки выделили в 2023 году.

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