Белгородский минтранс уточнил ситуацию с закупкой по капремонту в районе Пикник-парка

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Новостные каналы рассказали о капитальном ремонте автодороги Таврово — Соломино — Разумное, заявка на который появилась на сайте госзакупок. Однако источники неверно поняли поданную в документах информацию, заявили в минтрансе.
В ведомстве пояснили, что контракт предусматривает строительство новых остановок у Пикник-парка, а не ремонт дороги. В заявке же указан «капитальный ремонт», поскольку, помимо самих остановок, подрядчик изменит переходно-скоростные полосы, установит посадочные площадки, тротуары и пандусы. Также на дороге появятся светофор и освещение.
Остановочные комплексы планируется установить с помощью подпорной стены из монолитного бетона. Работы начнут весной следующего года.