Белгородский минтранс уточнил ситуацию с закупкой по капремонту в районе Пикник-парка

В ведомстве пояснили, что контракт предусматривает строительство новых остановок у Пикник-парка, а не ремонт дороги. В заявке же указан «капитальный ремонт», поскольку, помимо самих остановок, подрядчик изменит переходно-скоростные полосы, установит посадочные площадки, тротуары и пандусы. Также на дороге появятся светофор и освещение.