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Ремонт

Белгородский минтранс уточнил ситуацию с закупкой по капремонту в районе Пикник-парка

29 ноября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Ремонт

Две остановки появятся у белгородского Пикник-парка

Ранее СМИ неверно подали информацию о заявке, опубликованной на сайте госзакупок. В большинстве своём новостные каналы писали о капремонте дороги, тогда как на деле заказчик просит установить новые остановки и немного изменить прилегающее к ним дорожное полотно, уточнили в пресс-службе ведомства.

Новостные каналы рассказали о капитальном ремонте автодороги Таврово — Соломино — Разумное, заявка на который появилась на сайте госзакупок. Однако источники неверно поняли поданную в документах информацию, заявили в минтрансе.

В ведомстве пояснили, что контракт предусматривает строительство новых остановок у Пикник-парка, а не ремонт дороги. В заявке же указан «капитальный ремонт», поскольку, помимо самих остановок, подрядчик изменит переходно-скоростные полосы, установит посадочные площадки, тротуары и пандусы. Также на дороге появятся светофор и освещение.

Остановочные комплексы планируется установить с помощью подпорной стены из монолитного бетона. Работы начнут весной следующего года.

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#Пикник-парк#Заявка#Остановки#Белгород#Александра Склярова
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