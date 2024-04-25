Что делать с оплатой электроэнергии, если вы уезжаете из дома из-за обстановки?

Posted 25 апреля, 10:42
Published 25 апреля, 10:42
Modified 25 апреля, 10:44
Updated 25 апреля, 10:44
Перед отъездом необходимо оплатить все счета за потребленную электроэнергию, в том числе — погасить имеющуюся задолженность. Сделать это можно дистанционным способом с помощью личного кабинета физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф либо в мобильном приложении BelPay. Такая предусмотрительность избавит вас от начисления платы по среднему потреблению, пени за просроченные платежи, либо (что еще хуже) — от ограничения энергоснабжения за неуплату.
Находясь в отъезде, продолжайте пользоваться дистанционными сервисами гарантирующего поставщика для передачи показаний электросчетчиков. Или поручите родственникам, знакомым передавать в Белгородэнергосбыт показания вашего прибора учета электроэнергии с 28 по 30 (31) число каждого месяца. Если по каким-либо причинам гаджеты вам недоступны, можно воспользоваться стационарным телефоном и позвонить оператору Контакт-центра по телефону (4722) 23-08-49 или роботу Белгородэнергосбыта по телефону (4722) 77-08-49. Голосовой помощник принимает показания электросчетчиков круглосуточно.
Перед отъездом отключите все бытовые электроприборы, то есть вытащите все электрические вилки из розеток. Если в квартире все-таки остаются включенными холодильник или телевизор (в режиме ожидания), отключать вводные автоматы не нужно. К тому же без электричества не будет работать охранная сигнализация, если она есть. В таком случае необходимо предусмотреть внесение небольшого авансового платежа гарантирующему поставщику электроэнергии, предназначенного для компенсации затрат на потребляемую приборами электроэнергию.
При условии, что вся техника в городской квартире выключена и электроэнергия не потребляется, не забывайте отправлять в Белгородэнергосбыт ежемесячно одни и те же показания электросчетчика.