Что делать с оплатой электроэнергии, если вы уезжаете из дома из-за обстановки?

Перед отъездом отключите все бытовые электроприборы, то есть вытащите все электрические вилки из розеток. Если в квартире все-таки остаются включенными холодильник или телевизор (в режиме ожидания), отключать вводные автоматы не нужно. К тому же без электричества не будет работать охранная сигнализация, если она есть. В таком случае необходимо предусмотреть внесение небольшого авансового платежа гарантирующему поставщику электроэнергии, предназначенного для компенсации затрат на потребляемую приборами электроэнергию.