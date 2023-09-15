Белгородэнергосбыт: электронной квитанции — зелёный свет!

С каждым годом сторонников электронного документа становится больше. Уже почти 7 000 жильцов многоэтажек и более 11 000 владельцев частных домов перешли на экологичный способ взаимодействия с гарантирующим поставщиком электроэнергии, благодаря чему ежемесячно экономится более 80 килограммов бумаги. Но этого крайне мало, учитывая, что более 90% бытовых абонентов Белгородской области пока еще являются сторонниками бумажных квитанций.