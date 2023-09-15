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Белгородэнергосбыт: электронной квитанции — зелёный свет!

Белгородэнергосбыт: электронной квитанции — зелёный свет!

15 сентября 2023, 14:00
Гарантирующий поставщик провел «Зелёную акцию» для бытовых потребителей электроэнергии. 15 сентября сотрудники всех подразделений Белгородэнергосбыта активно агитировали клиентов отказаться от бумажных квитанций в пользу электронной версии документа.
— Компания планирует не только упростить взаимодействие с клиентами и повысить оперативность получения ими счетов на оплату электроэнергии, но и заботится об экологии, поскольку использование электронных документов позволяет значительно снизить потребление бумаги и спасти леса от вырубки, — отметил заместитель генерального директора по клиентскому сервису АО «Белгородэнергосбыт» Иван Кузнецов.

Два года назад Белгородэнергосбыт привлекал внимание к этой проблеме, высаживая зеленые насаждения на территории «Прохоровского центра развития и социализации ребенка» в период проведения акции «Сохрани дерево! Подпишись на электронную квитанцию!». А в ходе «Зелёной акции» сотрудники фронт-офиса компании встречали посетителей в зеленой одежде, напоминая им о необходимости беречь природу.

Для удобства на плакате в клиентском зале расположен QR-код, упрощающий процедуру подписки на электронную квитанцию. Находящиеся в ЦОКе консультанты помогают клиентам принять правильное решение и оказывают им техническую помощь при регистрации.

Подписавшиеся на электронную квитанцию потребители электроэнергии отмечают сразу несколько преимуществ цифровой версии документа:

  1. Электронная квитанция ничем не отличается от бумажной, имеет равную с ней юридическую силу. Только приходит она не в почтовый ящик, а на электронную почту, указанную при регистрации в «Личном кабинете» на сайте белгородэнергосбыт.рф, что намного удобнее для потребителя.
  2. Квитанция доступна для просмотра и оплаты в любое время и в любом месте. Документ содержит ссылку, перейдя по которой, можно сразу произвести оплату. При онлайн-оплате за потребленную электроэнергию клиент получает полноценный кассовый чек, идентичный чеку на бумажном носителе.
  3. Электронная квитанция надежна. Она никогда не потеряется. Никто не сможет вытащить ее из почтового ящика у дома или в подъезде, открыть без вашего согласия и узнать персональные данные.
  4. Бумажный счет без печати и подписи не является доказательством в суде, в то время как отправителя электронной версии несложно найти и таким образом подтвердить достоверность документа.
  5. Электронная квитанция безопасна. Через нее нельзя заразиться вирусом, а для ее оплаты не нужно посещать публичные места.
  6. Она оперативна — приходит раньше бумажной версии.
  7. У вас будет идеальный архив. Все квитанции будут лежать в одном месте в отличие от бумажных носителей, которые по статистике теряются чаще всего. Доступ к электронным документам будет в любой точке мира, где есть интернет.
  8. С электронной квитанцией легко и просто заботиться о близких — можно получать и оплачивать счета пожилых родителей, дедушек и бабушек.

С каждым годом сторонников электронного документа становится больше. Уже почти 7 000 жильцов многоэтажек и более 11 000 владельцев частных домов перешли на экологичный способ взаимодействия с гарантирующим поставщиком электроэнергии, благодаря чему ежемесячно экономится более 80 килограммов бумаги. Но этого крайне мало, учитывая, что более 90% бытовых абонентов Белгородской области пока еще являются сторонниками бумажных квитанций.

Гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает потребителям сделать небольшой, но важный шаг, который выгоден всем — клиентам, компании и окружающей среде.

Подпишитесь на электронную квитанцию! Это несложно. Нужно зарегистрироваться в личном кабинете физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф, указать фамилию, имя, отчество собственника жилья, номер лицевого счета (есть в реквизитах квитанции) и адрес электронной почты. Затем подтвердить электронный адрес — сразу после входа в личный кабинет вы увидите соответствующую кнопку во вкладке «Состояние счета». Далее следует подписаться на рассылку квитанции по электронной почте во вкладке «Настройки».

Переходите на цифру! Это удобно!

И берегите природу!

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#Общество#Белгородская область#Белгородэнергосбыт#Экология#Оплата#Регистрация#Архив#Рассылка#Электронный документ#Артем Черненко
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