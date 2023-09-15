Белгородэнергосбыт: электронной квитанции — зелёный свет!

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— Компания планирует не только упростить взаимодействие с клиентами и повысить оперативность получения ими счетов на оплату электроэнергии, но и заботится об экологии, поскольку использование электронных документов позволяет значительно снизить потребление бумаги и спасти леса от вырубки, — отметил заместитель генерального директора по клиентскому сервису АО «Белгородэнергосбыт» Иван Кузнецов.
Два года назад Белгородэнергосбыт привлекал внимание к этой проблеме, высаживая зеленые насаждения на территории «Прохоровского центра развития и социализации ребенка» в период проведения акции «Сохрани дерево! Подпишись на электронную квитанцию!». А в ходе «Зелёной акции» сотрудники фронт-офиса компании встречали посетителей в зеленой одежде, напоминая им о необходимости беречь природу.
Для удобства на плакате в клиентском зале расположен QR-код, упрощающий процедуру подписки на электронную квитанцию. Находящиеся в ЦОКе консультанты помогают клиентам принять правильное решение и оказывают им техническую помощь при регистрации.
Подписавшиеся на электронную квитанцию потребители электроэнергии отмечают сразу несколько преимуществ цифровой версии документа:
С каждым годом сторонников электронного документа становится больше. Уже почти 7 000 жильцов многоэтажек и более 11 000 владельцев частных домов перешли на экологичный способ взаимодействия с гарантирующим поставщиком электроэнергии, благодаря чему ежемесячно экономится более 80 килограммов бумаги. Но этого крайне мало, учитывая, что более 90% бытовых абонентов Белгородской области пока еще являются сторонниками бумажных квитанций.
Гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает потребителям сделать небольшой, но важный шаг, который выгоден всем — клиентам, компании и окружающей среде.
Подпишитесь на электронную квитанцию! Это несложно. Нужно зарегистрироваться в личном кабинете физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф, указать фамилию, имя, отчество собственника жилья, номер лицевого счета (есть в реквизитах квитанции) и адрес электронной почты. Затем подтвердить электронный адрес — сразу после входа в личный кабинет вы увидите соответствующую кнопку во вкладке «Состояние счета». Далее следует подписаться на рассылку квитанции по электронной почте во вкладке «Настройки».
Переходите на цифру! Это удобно!
И берегите природу!
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