Белгородэнергосбыт строит сеть для интернета вещей

С целью оптимизации стоимости применяемого оборудования компания непрерывно мониторит рынок электротехнической продукции. В настоящее время проводится тестирование новых образцов интеллектуальных приборов учета, полученных от ООО «НПО „Мир“». Особый интерес к ним вызван технической возможностью одновременного использования различных каналов связи между приборами учета и организации передачи данных с ИСУЭ гарантирующего поставщика, что в дальнейшем сделает возможным создание небольших самостоятельных беспроводных сетей. Эта технология позволит снизить затраты по установке базовых станций в удаленных районах Белгородской области. Не исключено, что в перспективе она может вытеснить существующее техническое решение и изменить требования ресурсоснабжающей компании к организации учета в новых многоквартирных домах.