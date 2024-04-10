Белгородэнергосбыт предлагает клиентам онлайн

Однако женщина пришла не зря — сотрудница Белгородэнергосбыта помогла ей зарегистрировать личный кабинет юридического лица. И теперь информация, которую запрашивают контролирующие органы (о потреблении электроэнергии за расчетный период, поверке приборов учета и т. д.), доступна Марине Васильевне без обращения к специалисту бухгалтерского центра, с которым подчас сложно связаться из-за нестабильной приграничной связи. Также клиентка может передавать показания счетчика и грамотно планировать потребление электроэнергии, исходя из факта взаиморасчетов, находясь в любом месте, где есть интернет, и в удобное для нее время.