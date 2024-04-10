Белгородэнергосбыт предлагает клиентам онлайн

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
И физические, и юридические лица успешно осваивают ресурсы, с помощью которых можно решать практически все вопросы энергоснабжения, не посещая офисы Белгородэнергосбыта.
450 новых пользователей привлек в 1 квартале 2024 года личный кабинет для юридических лиц на официальном сайте компании. А всего новой технологией уже пользуются представители 15 800 предприятий и организаций Белгородской области, что составляет 80% клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии.
Владелец небольшого магазина в Борисовском районе Алексей К.по привычке оплачивал потребленную электроэнергию через кассу участка. Но в марте этого года в целях безопасности ему пришлось ограничить свои передвижения по местности. Возникла задолженность за потребленный ресурс. Сотрудники Борисовского участка связались по телефону с женой клиента и рассказали ей о возможностях личного кабинета для юридических лиц, а кроме того помогли зарегистрировать ЛК. Потребитель тут же погасил долг.
Временно исполняющая обязанности заведующей детским садом Марина Васильевна пришла на Борисовский участок, чтобы завизировать документы на бумажном носителе. Но ей объяснили, что дополнительное соглашение об электронном документообороте с Белгородэнергосбытом подписано, и необходимость посещать офис отпала.
Однако женщина пришла не зря — сотрудница Белгородэнергосбыта помогла ей зарегистрировать личный кабинет юридического лица. И теперь информация, которую запрашивают контролирующие органы (о потреблении электроэнергии за расчетный период, поверке приборов учета и т. д.), доступна Марине Васильевне без обращения к специалисту бухгалтерского центра, с которым подчас сложно связаться из-за нестабильной приграничной связи. Также клиентка может передавать показания счетчика и грамотно планировать потребление электроэнергии, исходя из факта взаиморасчетов, находясь в любом месте, где есть интернет, и в удобное для нее время.
Яковлевский участок Белгородэнергосбыта в марте заключил договор энергоснабжения с ООО «БСО». Но еще раньше представители общества с ограниченной ответственностью в полной мере оценили преимущества личного кабинета: возможность контролировать поступление платежей, передавать показания приборов учета, просматривать, сохранять и распечатывать ведомости энергопотребления, задавать вопросы сотрудникам компании и др. Дело в том, что у ООО «БСО» ранее был заведен личный кабинет, только на другом участке гарантирующего поставщика. Пара минут, и новый договор привязали к существующему ЛК. Теперь полезный функционал сервиса позволит строительной фирме работать со всеми имеющимися договорами энергоснабжения в одном личном кабинете. Удобно!
6 000 новых пользователей открыли в первом квартале 2024 года личный кабинет физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф, и теперь удобным сервисом пользуются 277 000 человек.
Игорь М. давно живет в Воронеже, но в селе Новоречье Чернянского района остался дом, где проживают его родители. Как большинство пожилых людей, они вовремя оплачивают коммунальные услуги. И поэтому, когда в очередной квитанции старики увидели, казалось бы, незначительный долг, они попросили сына «съездить на участок и разобраться в чем дело».
Игорь не стал тратить время и силы на поездку, а просто задал вопрос в личном кабинете физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф. В тот же день менеджер Чернянского участка сообщила заявителю, что 126 рублей начислили в прошлом месяце при замене прибора учета, о чем потребители просто забыли.
Число приверженцев мобильного приложения BelPay для оплаты всех коммунальных услуг также неуклонно растет, и на сегодняшний день превысило 62 000 пользователей.
Недавно на Шебекинский участок обратился потребитель для сверки расчетов в связи с образовавшейся задолженностью. Менеджером было установлено, что в ноябре 2023 года при оплате коммунальных услуг оператор банка перечислил деньги за потребленную электроэнергию в другую ресурсоснабжающую организацию. При разборе жалобы в банке настаивали на том, что это клиент не обеспечил контроль.
И тогда сотрудница Белгородэнергосбыта помогла посетителю установить на смартфон мобильное приложение BelPay, а также научила им пользоваться. Клиент самостоятельно оплатил через приложение не только электроэнергию, но и другие коммунальные услуги, и остался очень доволен сервисом. Особенно ему понравилась вкладка «История платежей», где можно просматривать все поступления денежных средств на лицевой счет ресурсоснабжающей компании.
Белгородэнергосбыт благодарит потребителей за доверие и продолжает работу по созданию инновационных сервисов для удовлетворения потребностей клиентов.