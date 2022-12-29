Белгородэнергосбыт отменит пени участникам акции

Белгородэнергосбыт отменит пени до 1000 рублей клиентам, которые выполнят следующие условия акции:
Потребителям не нужно представлять в Белгородэнергосбыт квитанции о погашении долга — все платежные операции автоматически отражаются в соответствующей базе данных.
При наличии у участника акции нескольких лицевых счетов участвовать в акции можно по каждому из них в отдельности.
Итоги акции будут подведены до 28 февраля 2023 года. Информацию об аннулированных пенях потребители электроэнергии увидят в февральских/мартовских квитанциях.
Важно! Если на момент погашения задолженности сумма начисленных пеней превышает 1 000 рублей, участник акции помимо основного долга оплачивает начисленные пени за вычетом 1 000 рублей.
Акция не распространяется на клиентов Белгородэнергосбыта, в отношении которых имеется судебный акт о взыскании пеней в пользу компании или дело о взыскании пеней находится на рассмотрении в суде, о просуженных пенях — документально подтвержденных долговых обязательствах в виде постановлений судебного органа.
Подробности акции — по ссылке https://belsbyt.ru/fizicheskim-litsam/aktsii/
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