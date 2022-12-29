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Белгородэнергосбыт отменит пени участникам акции

Сегодня, 14:35
Фото: Белгородэнергосбыт
Гарантирующий поставщик электроэнергии объявляет о старте 1 января 2023 года акции для бытовых абонентов компании под названием «Долг платежом классен!». Она продлится до 10 февраля 2023 года включительно.

Белгородэнергосбыт отменит пени до 1000 рублей  клиентам, которые выполнят следующие условия акции:

  • Зарегистрируются до 10 февраля 2023 года в личном кабинете для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф или в мобильном приложении #BelPay с актуальными контактными данными. Прохождение процедуры подтверждения номера мобильного телефона обязательно!
    — личный кабинет клиента https://lk.belsbyt.ru/fiz/login
    — мобильное приложение BelPay https://belpay.belsbyt.ru/
  • Отметят свое участие в акции в личном кабинете на сайте белгородэнергосбыт.рф, в мобильном приложении #BelPay или заявят о нем при личном обращении в центр обслуживания клиентов компании.
  • По состоянию на 00.00 часов 11 февраля 2023 года не будут иметь просроченной задолженности за потребленную электроэнергию и оплатят текущее потребление января 2023 года в полном объеме.

Потребителям не нужно представлять в Белгородэнергосбыт квитанции о погашении долга — все платежные операции автоматически отражаются в соответствующей базе данных.

При наличии у участника акции нескольких лицевых счетов участвовать в акции можно по каждому из них в отдельности.

Фото: Белгородэнергосбыт

Итоги акции будут подведены до 28 февраля 2023 года. Информацию об аннулированных пенях потребители электроэнергии увидят в февральских/мартовских квитанциях.

Важно! Если на момент погашения задолженности сумма начисленных пеней превышает 1 000 рублей, участник акции помимо основного долга оплачивает начисленные пени за вычетом 1 000 рублей.

Акция не распространяется на клиентов Белгородэнергосбыта, в отношении которых имеется судебный акт о взыскании пеней в пользу компании или дело о взыскании пеней находится на рассмотрении в суде, о просуженных пенях — документально подтвержденных долговых обязательствах в виде постановлений судебного органа.

Подробности акции — по ссылке https://belsbyt.ru/fizicheskim-litsam/aktsii/

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