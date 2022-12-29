Белгородэнергосбыт отменит пени участникам акции

Акция не распространяется на клиентов Белгородэнергосбыта, в отношении которых имеется судебный акт о взыскании пеней в пользу компании или дело о взыскании пеней находится на рассмотрении в суде, о просуженных пенях — документально подтвержденных долговых обязательствах в виде постановлений судебного органа.