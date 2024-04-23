Эффект внедрения «цифровых карьеров» на предприятиях Металлоинвеста превысил 1,5 млрд

Компания «Металлоинвест» за последние несколько лет инвестировала более 330 млн рублей в разработку и внедрение на Лебединском и Михайловском ГОКах «цифровых карьеров» — комплекса программных решений, обеспечивающих доступ ко всей производственной информации в режиме «одного окна».

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