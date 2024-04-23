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Эффект внедрения «цифровых карьеров» на предприятиях Металлоинвеста превысил 1,5 млрд

Эффект внедрения «цифровых карьеров» на предприятиях Металлоинвеста превысил 1,5 млрд

23 апреля 2024, 13:56
Компания «Металлоинвест» за последние несколько лет инвестировала более 330 млн рублей в разработку и внедрение на Лебединском и Михайловском ГОКах «цифровых карьеров» — комплекса программных решений, обеспечивающих доступ ко всей производственной информации в режиме «одного окна».

При этом эффект реализации проекта уже превысил 1,5 млрд рублей.

«Цифровой карьер» включает в себя три основных системы и целый портфель дополнительных разработок для решение отдельных производственных задач.

Автоматизированная система управления горнорудным сегментом (АСУ ГРС) собирает производственную информацию из различных источников и создаёт на её основе графики и таблицы. Горно-геологическая информационная система (ГГИС) и технология моделирования позволяют повысить точность горного планирования, просчитывать результат взрывных работ.

«Металлоинвест сохраняет фокус на внедрении новых технологий, — подчеркнул директор по техническому развитию Металлоинвеста Ринат Исмагилов. — Эффективность добычи сырья, уровень качества продукции, сокращение объёмов выбросов на предприятиях. Компании сегодня приближаются к теоретически достижимым максимальным показателям. Дальнейший прогресс будет обеспечен путем реализации стратегии развития, основанной на наращивании собственных компетенций в НИОКР, модернизации производственных мощностей путем импортозамещения, внедрении лучших цифровых технологий и повышении квалификации персонала».

Внедрение ГГИС на Лебединском и Михайловском ГОКах позволило увеличить производительность и снизить себестоимость горных работ за счет повышения качества планирования и точности проектирования. Также повысилась оперативность управления техническими и экономическими рисками отработки карьеров, активно применяется многовариантное планирование и всесторонняя обоснованность принятия решений.

Благодаря внедрению автоматизированной системы управления горнотранспортным комплексом удалось повысить эффективность и безопасность производства за счет беспрерывного отслеживания статуса оборудования, немедленной реакции на любые отклонения в работе техники. В целом производительность горнотранспортных комплексов увеличилась на 11%.

Внедрение автоматизированной системы управления буровыми работами позволило повысить производительность буровых станков минимум на 20%, снизить периоды простоя оборудования, повысить оперативность и качество проектирования.

Среди других цифровых проектов, которые сегодня разрабатывает Металлоинвест, — единая автоматизированная система управления открытыми горными работами для всех типов техники, включая экскаваторы, самосвалы, ж/д транспорт. Идёт работа над автоматизацией системы управления простоями, оперативного планирования ремонтных работ, оптимизацией системы видеоанализа опасных зон и применения средств индивидуальной защиты. Расширяется количество обучающих курсов с применением VR-технологий.

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