Металлоинвест поможет создать образовательно-производственного кластера в Белгороде

Ранее было объявлено о создании в 2024 году образовательно-производственного кластера в Курской области. Его участниками стали Железногорские горно-металлургический и политехнический колледжи, а также другая производственная площадка Металлоинвеста — Михайловский ГОК им. А. В. Варичева.