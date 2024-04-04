Металлоинвест поможет создать образовательно-производственного кластера в Белгороде

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Ведущим учреждением кластера станет Губкинский горно-политехнический колледж, а базовым предприятием — Лебединский горно-обогатительный комбинат Металлоинвеста. Старооскольский индустриально-технологический техникум и Яковлевский политехнический техникум выступят партнёрами программы.
На реализацию проекта в 2024 году из федерального бюджета будет направлено 100 млн рублей. Дополнительно по 40 млн рублей на ремонт существующих и создание новых мастерских выделят Металлоинвест и региональный бюджет.
«Нам очень приятно работать с такими партнерами, которые, с одной стороны, готовят себе смену, с другой стороны, помогают, вкладывают свои ресурсы вместе: как ресурсы комбината, как федерального бюджета, так и регионального. Все это позволяет нам очень качественно готовить наших детей к будущим созидательным победам на трудовом поприще. Уверен, что у наших детей впереди только прекрасное будущее», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В условиях растущей потребности нашей отрасли в кадрах, подготовка квалифицированных специалистов для работы на современном технологичном производстве является приоритетной задачей, — рассказал заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Металлоинвеста Андрей Белышев. — За три года обучение по программе пройдёт более 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что многие из них присоединятся к команде Металлоинвеста».
Набор студентов по восьми наиболее востребованным у предприятия специальностям начнется с 15 июня, обучение стартует в сентябре.
Кроме того, 40 преподавателей пройдут дополнительное обучение и стажировки на предприятии. Совместно с экспертами Лебединского ГОКа будут разработаны 30 новых образовательных программ.
«Включение в программу „Профессионалитет“ станет мощным импульсом для развития горно-политехнического колледжа — ведущего учебного заведения Губкина и базового учебного учреждения для нашего предприятия, — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Здесь появятся лаборатории и мастерские, отвечающие самым современным образовательным стандартам. Учебные программы существенно обновятся, преподаватели повысят свою квалификацию, что позволит обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки студентов. Выпускникам, успешно освоившим профессию, Лебединский ГОК гарантирует трудоустройство».
Ранее было объявлено о создании в 2024 году образовательно-производственного кластера в Курской области. Его участниками стали Железногорские горно-металлургический и политехнический колледжи, а также другая производственная площадка Металлоинвеста — Михайловский ГОК им. А. В. Варичева.
«Профессионалитет» — это федеральная образовательная программа в колледжах и техникумах, направленная на подготовку специалистов, максимально отвечающих запросам рынка труда и ориентированная на решение проблемы кадрового дефицита в регионах.
Среди ключевых задач проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным рабочим профессиям в сокращенные сроки.