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«Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“

Лучшим электрогазосварщиком дивизиона «Сырье» стал работник СГОКа Дмитрий Кутепов

22 апреля 2024, 10:37
Фото: Стойленский ГОК
«Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший электрогазосварщик» среди сотрудников предприятий дивизиона «Сырье», в который входят СГОК, Стагдок, Доломит и Алтай-Кокс.

Участники суперфинала за 45 минут должны были собрать и сварить трубу в неповортном положении. Жюри оценивало скорость и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности и культуры производства.

В итоге звание «Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“ завоевал сотрудник Стойленского ГОКа Дмитрий Кутепов. Второе место в суперфинале досталось представителю Стагдока Михаилу Бессонову, который уступил победителю всего полбалла. На третьем месте оказался электрогазосварщик Алтай-Кокса Алексей Байер.

Победителей конкурса «Лучший по профессии дивизиона „Сырье“ отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия.

О том, как прошел конкурс, можно посмотреть на странице группы в ВКонтакте

Конкурсы профмастерства в Группе НЛМК проводят для выявления перспективных сотрудников, обмена опытом и укрепления профессиональных традиций среди коллективов компании, повышения мастерства среди представителей разных профессий и популяризации рабочих специальностей.

«Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“ «Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“
Победители конкурса «Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“Победители конкурса «Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“
«Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“
Фото: Стойленский ГОК
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