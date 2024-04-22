Лучшим электрогазосварщиком дивизиона «Сырье» стал работник СГОКа Дмитрий Кутепов

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Участники суперфинала за 45 минут должны были собрать и сварить трубу в неповортном положении. Жюри оценивало скорость и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности и культуры производства.
В итоге звание «Лучший электрогазосварщик дивизиона „Сырье“ завоевал сотрудник Стойленского ГОКа Дмитрий Кутепов. Второе место в суперфинале досталось представителю Стагдока Михаилу Бессонову, который уступил победителю всего полбалла. На третьем месте оказался электрогазосварщик Алтай-Кокса Алексей Байер.
Победителей конкурса «Лучший по профессии дивизиона „Сырье“ отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия.
О том, как прошел конкурс, можно посмотреть на странице группы в ВКонтакте
Конкурсы профмастерства в Группе НЛМК проводят для выявления перспективных сотрудников, обмена опытом и укрепления профессиональных традиций среди коллективов компании, повышения мастерства среди представителей разных профессий и популяризации рабочих специальностей.