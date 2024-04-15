СГОК поучаствовал в ярмарке вакансий и Дне карьеры

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
На ярмарке вакансий соискателям рассказали об актуальных вакансиях на предприятии, социальных гарантиях и мерах поддержки сотрудников, а также о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Представители СГОКа ответили на интересующие участников мероприятия вопросы, помогли заполнить анкеты на трудоустройство.
В Старооскольском филиале СТИ НИТУ МИСИС специалисты предприятия рассказали студентам о том, как можно работать и развиваться в родном регионе: как попасть на СГОК после получения диплома, как пройти стажировку и практику, а также о перспективах карьерного роста и дальнейшего профобучения на комбинате. Все активные участники получили на память корпоративные сувениры.
— Такие мероприятия помогают оперативно решать кадровые вопросы. Кандидаты напрямую обсуждают с представителями комбината требования и условия труда, уровень оплаты и соцгарантии. Интерес был ко всем нашим вакансиям. Радует и то, что среди соискателей было много молодежи, — комментирует начальник отдела по комплектации и развитию персонала Стойленского ГОКа Светлана Крючкова.
Стойленский ГОК — современное предприятие, которое предоставляет молодым и перспективным сотрудникам все возможности для личного и профессионального роста: развивающую среду, обучение, свободу действий. На комбинате действуют программы «Молодой специалист», «Молодой лидер», «Кадровый резерв» и др.