СГОК поучаствовал в ярмарке вакансий и Дне карьеры

В Старооскольском филиале СТИ НИТУ МИСИС специалисты предприятия рассказали студентам о том, как можно работать и развиваться в родном регионе: как попасть на СГОК после получения диплома, как пройти стажировку и практику, а также о перспективах карьерного роста и дальнейшего профобучения на комбинате. Все активные участники получили на память корпоративные сувениры.