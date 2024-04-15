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СГОК поучаствовал в ярмарке вакансий и Дне карьеры

СГОК поучаствовал в ярмарке вакансий и Дне карьеры

15 апреля 2024, 12:24
Фото: СГОК
Представители кадровой службы Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приняли участие во всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и Дне карьеры, который организовал Старооскольский филиал СТИ НИТУ МИСИС.

На ярмарке вакансий соискателям рассказали об актуальных вакансиях на предприятии, социальных гарантиях и мерах поддержки сотрудников, а также о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Представители СГОКа ответили на интересующие участников мероприятия вопросы, помогли заполнить анкеты на трудоустройство.

В Старооскольском филиале СТИ НИТУ МИСИС специалисты предприятия рассказали студентам о том, как можно работать и развиваться в родном регионе: как попасть на СГОК после получения диплома, как пройти стажировку и практику, а также о перспективах карьерного роста и дальнейшего профобучения на комбинате. Все активные участники получили на память корпоративные сувениры.

— Такие мероприятия помогают оперативно решать кадровые вопросы. Кандидаты напрямую обсуждают с представителями комбината требования и условия труда, уровень оплаты и соцгарантии. Интерес был ко всем нашим вакансиям. Радует и то, что среди соискателей было много молодежи, — комментирует начальник отдела по комплектации и развитию персонала Стойленского ГОКа Светлана Крючкова.

Стойленский ГОК — современное предприятие, которое предоставляет молодым и перспективным сотрудникам все возможности для личного и профессионального роста: развивающую среду, обучение, свободу действий. На комбинате действуют программы «Молодой специалист», «Молодой лидер», «Кадровый резерв» и др.

Фото: СГОК
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