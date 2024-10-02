Предприятие

В Белгороде могут открыть производство по обжарке кофе за 200 млн рублей

Белгородский бизнесмен планирует открыть в Белгороде производство по обжарке кофе. Сумма инвестиций достигает 200 млн рублей за три года, сообщил мэр Валентин Демидов.