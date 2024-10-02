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Предприятие

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На ОЭМК реализуется проект по повышению транспортной безопасности
На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова установлены системы видеонаблюдения и контроля на всём технологическом транспорте, который перевозит горячий шлак.
2 октября, 09:47
Снаряд прилетел на сельхозпредприятие под Белгородом — ранены трое сотрудников
3 июля, 10:00
В Белгороде могут открыть производство по обжарке кофе за 200 млн рублей
Белгородский бизнесмен планирует открыть в Белгороде производство по обжарке кофе. Сумма инвестиций достигает 200 млн рублей за три года, сообщил мэр Валентин Демидов.
28 мая, 09:59
СГОК поучаствовал в ярмарке вакансий и Дне карьеры
15 апреля, 12:24
2023
В Белгороде проведут публичные слушания по проекту рекультивации «полигона» цемзавода
В областном центре планируют провести общественные слушания и оценить воздействие на окружающую среду будущей рекультивации пострадавшего участка земли. Речь о месторождении цементного сырья. Соответствующее постановление опубликовала мэрия Белгорода.
27 декабря 2023, 11:57
Комбинат КМАруда не смог оспорить решение суда о выплате 8 млн рублей долга
1 декабря 2023, 11:42
«Пойду к акционерам»: Гладков не оценил уровень вакцинации белгородских предприятий
27 ноября 2023, 07:19
ВСУ снова атаковали предприятие под Шебекино в Белгородской области
Целями для атак стали объекты в Шебекинском и Грайворонском округах, а также в Волоконовском районе, сообщил Вячеслав Гладков.
6 ноября 2023, 09:40
А был ли «Поезд здоровья»? Белгородцы пожаловались на осмотр мобильными бригадами
26 октября 2023, 17:13
За кражу липкой ленты для мух с агропредприятия белгородцам грозит тюрьма
Трое работников сговорились и проникли на территорию агропромышленного предприятия. Они пытались украсть вещи под видом вывоза мусора. Против сотрудников возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
10 октября 2023, 14:40
ВСУ обстреляли предприятие в Белгородской области
21 сентября 2023, 14:00
В Белгородской области стало больше загрязняющих атмосферу предприятий
20 сентября 2023, 07:12
Комбайн подорвался на мине в Белгородской области: есть пострадавшие
7 августа 2023, 07:19
Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан
4 августа 2023, 11:14
Белгородец создал предприятие по производству защиты для военнослужащих
В Белгородской области продолжается реализация проекта «Социальный контракт». В текущем году на это предусмотрено 800 млн рублей. Подробнее сообщил в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.
30 июля 2023, 08:38
В Волоконовском районе жители задыхаются от вони
В прямом эфире 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал жалобу жительницы посёлка Пятницкое Волоконовского района на ужасную вонь и подтвердил эту информацию.
27 июля 2023, 20:30
В Шебекино после атаки с беспилотника загорелось промышленное предприятие
Никто не пострадал, но возник пожар, его уже тушат, сообщил Вячеслав Гладков.
24 июня 2023, 17:56
Атака беспилотника могла стать причиной пожара на крупном предприятии под Курском
Эту версию проверяют спецслужбы. Пожар минувшей ночью произошёл на территории компании «Бел-Поль». Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия возгорания, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
16 июня 2023, 06:33
Гладков порекомендовал предприятиям в приграничье закупить каски и бронежилеты
29 мая 2023, 09:30
Снаряды ВСУ попали на территорию двух крупных предприятий в Шебекино
Сотрудников вывезли на безопасное расстояние. В городе повреждены линии электропередачи. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
27 мая 2023, 14:40

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