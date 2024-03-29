Лучший электрогазосварщик СГОКа работает на дренажной шахте

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По итогам теоретического этапа в финал вышли девять работников. На выполнение практического задания — сварку двух металлических пластин в вертикальном положении, конкурсантам отводилось ровно 19 минут. Все финалисты успешно справились с заданием в отведенное время.
Жюри оценивали качество работ участников с помощью визуального и измерительного контроля, скорость выполнения задания и соблюдение норм и правил ОТиПБ.
В результате лучшим электрогазосварщиком Стойленского ГОКа с минимальным отрывом в 0,5 балла стал представитель дренажной шахты Дмитрий Кутепов. Звание лучшего Дмитрию уже удавалось завоевать в 2019 году.
Успешное выступление повторили и призеры прошлого года: второе место занял работник управления ремонтов Алексей Дерябин, третье — Сергей Михайлов из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.
Победителей наградили дипломами, подарками, денежными премиями, корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
Теперь призерам предстоит отстаивать честь предприятия и бороться за победу в суперфинале конкурса профессионального мастерства среди сотрудников СГОКа, Стагдока и Доломита. Кто станет лучшим электрогазосварщиком дивизиона «Сырье», решится уже в апреле.