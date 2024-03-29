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Лучший электрогазосварщик СГОКа работает на дренажной шахте

Лучший электрогазосварщик СГОКа работает на дренажной шахте

29 марта 2024, 10:03
Фото: пресс-служба СГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков. Профсоревнование ежегодно становится самым многочисленным по количеству конкурсантов: на этот раз заявки на участие подали 72 представителя восьми структурных подразделений комбината.
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Конкурс

По итогам теоретического этапа в финал вышли девять работников. На выполнение практического задания — сварку двух металлических пластин в вертикальном положении, конкурсантам отводилось ровно 19 минут. Все финалисты успешно справились с заданием в отведенное время.

Жюри оценивали качество работ участников с помощью визуального и измерительного контроля, скорость выполнения задания и соблюдение норм и правил ОТиПБ.

В результате лучшим электрогазосварщиком Стойленского ГОКа с минимальным отрывом в 0,5 балла стал представитель дренажной шахты Дмитрий Кутепов. Звание лучшего Дмитрию уже удавалось завоевать в 2019 году.

Успешное выступление повторили и призеры прошлого года: второе место занял работник управления ремонтов Алексей Дерябин, третье — Сергей Михайлов из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.

Победителей наградили дипломами, подарками, денежными премиями, корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

Теперь призерам предстоит отстаивать честь предприятия и бороться за победу в суперфинале конкурса профессионального мастерства среди сотрудников СГОКа, Стагдока и Доломита. Кто станет лучшим электрогазосварщиком дивизиона «Сырье», решится уже в апреле.

Фото: пресс-служба СГОК
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