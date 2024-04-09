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СГОК обновляет парк большегрузных автосамосвалов для работы в карьере

СГОК обновляет парк большегрузных автосамосвалов для работы в карьере

9 апреля 2024, 08:47
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) поступили три новых 240-тонных автосамосвала, которые будут задействованы на перевозке руды в карьере. Новые автосамосвалы заменят 136-тонные машины.
Сюжет
Дороги

Первый 240-тонник уже приступил к работе в карьере, остальные выйдут на линию до конца апреля.

Для удобства водителя просторная кабина оборудована жидкокристаллической приборной панелью, системой фильтрации поступающего воздуха, двумя комфортными сиденьями и тонированным округленным лобовым стеклом для более полного обзора. Она оснащена конструкциями защиты при опрокидывании и защиты от падающих объектов, что обеспечивает безопасность водителя при движении и загрузке.

Новые автосамосвалы позволят уменьшить трафик техники на дорогах карьера и повысить производительность труда. Всего в карьере Стойленского ГОКа задействованы 39 автосамосвалов, одиннадцать из них грузоподъемностью 220-240 тонн.

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#Водитель#Дороги#Лобовое стекло#Белгород#Кристина Семенчук#Карьер#Производительность труда#Кабина
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