СГОК обновляет парк большегрузных автосамосвалов для работы в карьере

Для удобства водителя просторная кабина оборудована жидкокристаллической приборной панелью, системой фильтрации поступающего воздуха, двумя комфортными сиденьями и тонированным округленным лобовым стеклом для более полного обзора. Она оснащена конструкциями защиты при опрокидывании и защиты от падающих объектов, что обеспечивает безопасность водителя при движении и загрузке.