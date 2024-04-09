СГОК обновляет парк большегрузных автосамосвалов для работы в карьере

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Первый 240-тонник уже приступил к работе в карьере, остальные выйдут на линию до конца апреля.
Для удобства водителя просторная кабина оборудована жидкокристаллической приборной панелью, системой фильтрации поступающего воздуха, двумя комфортными сиденьями и тонированным округленным лобовым стеклом для более полного обзора. Она оснащена конструкциями защиты при опрокидывании и защиты от падающих объектов, что обеспечивает безопасность водителя при движении и загрузке.
Новые автосамосвалы позволят уменьшить трафик техники на дорогах карьера и повысить производительность труда. Всего в карьере Стойленского ГОКа задействованы 39 автосамосвалов, одиннадцать из них грузоподъемностью 220-240 тонн.