На СГОКе завершили проект по ремонту конвейерных галерей

Строительно-монтажные работы велись в течение нескольких лет без остановки действующего производства. На объектах полностью заменили несущие и ограждающие конструкции, установили новые окна, восстановили ограждения конвейеров, проложили новые коммуникации. В процессе ремонта использовали современные строительные материалы, которые имеют меньший вес и позволяют обеспечить прочность и меньшую нагрузку на несущие конструкции.