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На СГОКе завершили проект по ремонту конвейерных галерей

На СГОКе завершили проект по ремонту конвейерных галерей

17 апреля 2024, 12:12
Фото: СГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) завершили проект по реконструкции конвейерных галерей дробильно-обогатительного передела.

В галереях установлены конвейеры, по которым транспортируется руда для дальнейшей переработки. Всего реконструировали три надземные конвейерные галереи общей протяженностью 329 метров. Проект по капитальному ремонту конвейерных галерей позволил повысить безопасность работы оборудования и обеспечить стабильную подачу сырья для производственной цепочки.

Строительно-монтажные работы велись в течение нескольких лет без остановки действующего производства. На объектах полностью заменили несущие и ограждающие конструкции, установили новые окна, восстановили ограждения конвейеров, проложили новые коммуникации. В процессе ремонта использовали современные строительные материалы, которые имеют меньший вес и позволяют обеспечить прочность и меньшую нагрузку на несущие конструкции.

Фото: СГОК
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