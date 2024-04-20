Очень прибыльные яйца, «Вампиры» и ограничения на продажу алкоголя: итоги недели

В парке Победы уже можно заметить черепах: с красными «ушками» и с жёлтыми пятнами. Откуда в Вёзелке красноухие черепахи, как они могут навредить местным болотным черепахам и другим обитателям реки, об этом журналистка Бел.Ру поговорила со специалистом — сотрудником Государственного заповедника «Белогорье» Анастасией Гладковой.