Очень прибыльные яйца, «Вампиры» и ограничения на продажу алкоголя: итоги недели

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
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Updated Сегодня, 11:52
Ночью 18 апреля областная столица вновь попала под обстрел. Минобороны РФ сообщили о сбитии 25 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» и трёх беспилотников.
В Белгороде повреждены три частных дома, гараж, четыре складских помещения, одно из которых загорелось, но его удалось потушить. Разрушения также зафиксировали в корпусе предприятия и на 11 автомобилях.
В Таврово осколками посекло крышу надворной постройки и забор. Также пострадал автомобиль.
На заседании 16 апреля допросили главного свидетеля по делу — замруководителя Росприроднадзора региона Алексея Каторгина.
Напомним, что в отношении гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова заведено уголовное дело по даче взятки (ст. 291 УК РФ). В сале суда также присутствовала глава белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) Елена Алёнина. Ей вменяют посредничество при передачи взятки.
Такое решение приняли депутаты облдумы. Проект составил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко.
Розничная продажа алкоголя будет разрешена только с 11:00 до 16:00:
В парке Победы уже можно заметить черепах: с красными «ушками» и с жёлтыми пятнами. Откуда в Вёзелке красноухие черепахи, как они могут навредить местным болотным черепахам и другим обитателям реки, об этом журналистка Бел.Ру поговорила со специалистом — сотрудником Государственного заповедника «Белогорье» Анастасией Гладковой.
В прошлом году белгородцы столкнулись с резким подорожанием яиц. Пока жители региона жаловались, фирмы-производители получали прибыль.
Четыре производителя яиц функционируют на территории Белгородской области. Сумма их чистой прибыли за 2023 год превысила 1 млрд рублей.
«Реал Инвест» принёс своему бенефициару депутату облдумы Юрию Клепикову 126,5 млн рублей в 2023 году. С мая 2022 года долей депутата управляет Геннадий Клепиков.
Ещё две яичных компании — ЗАО «Агрофирма „Русь“» и «Русь-Племптица» принесли своему руководителю Игорю Закотенко чистую прибыль за 2023 год в размере 81 млн рублей и 130 млн рублей соответственно.