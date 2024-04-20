Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Очень прибыльные яйца, «Вампиры» и ограничения на продажу алкоголя: итоги недели

Очень прибыльные яйца, «Вампиры» и ограничения на продажу алкоголя: итоги недели

20 апреля 2024, 11:49
Фото: 1MI
Белгород снова попал под обстрел, в суде дают показания о вине экс-директора цемзавода, в Шебекино ограничивают продажу алкоголя, черепахи появились в Вёзелке и компании-производители яиц отчитались о росте прибыли — подробнее в итогах недели Бел.Ру.

Очередные обстрелы Белгорода

Ночью 18 апреля областная столица вновь попала под обстрел. Минобороны РФ сообщили о сбитии 25 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» и трёх беспилотников.

В Белгороде повреждены три частных дома, гараж, четыре складских помещения, одно из которых загорелось, но его удалось потушить. Разрушения также зафиксировали в корпусе предприятия и на 11 автомобилях.

В Таврово осколками посекло крышу надворной постройки и забор. Также пострадал автомобиль.

Дома, склады и промпредприятие пострадали в результате ночной атаки на Белгород
Узнать подробнее

В Октябрьском районном суде продолжают рассматривать дело директора цемзавода

На заседании 16 апреля допросили главного свидетеля по делу — замруководителя Росприроднадзора региона Алексея Каторгина.

Напомним, что в отношении гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова заведено уголовное дело по даче взятки (ст. 291 УК РФ). В сале суда также присутствовала глава белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) Елена Алёнина. Ей вменяют посредничество при передачи взятки.

«Могу поклясться детьми». Что сказал главный свидетель по делу цемзавода в Белгороде?
Узнать подробнее

В пяти населённых пунктах приграничья ограничили продажу алкоголя

Такое решение приняли депутаты облдумы. Проект составил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко.

Розничная продажа алкоголя будет разрешена только с 11:00 до 16:00:

  • посёлок Октябрьский, Белгородский район;
  • посёлок Томаровка, Яковлевский округ;
  • посёлок Борисовка, Борисовский район;
  • посёлок Красная Яруга, Краснояружский район;
  • Шебекино.
Пять часов на радость: в Шебекино запретили продажу алкоголя после 16 часов
Узнать подробнее

Что красноухие черепахи делают в Белгороде?

В парке Победы уже можно заметить черепах: с красными «ушками» и с жёлтыми пятнами. Откуда в Вёзелке красноухие черепахи, как они могут навредить местным болотным черепахам и другим обитателям реки, об этом журналистка Бел.Ру поговорила со специалистом — сотрудником Государственного заповедника «Белогорье» Анастасией Гладковой.

Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке
Узнать подробнее

И опять в новостной повестке яйца

В прошлом году белгородцы столкнулись с резким подорожанием яиц. Пока жители региона жаловались, фирмы-производители получали прибыль.

Четыре производителя яиц функционируют на территории Белгородской области. Сумма их чистой прибыли за 2023 год превысила 1 млрд рублей.

«Реал Инвест» принёс своему бенефициару депутату облдумы Юрию Клепикову 126,5 млн рублей в 2023 году. С мая 2022 года долей депутата управляет Геннадий Клепиков.

Ещё две яичных компании — ЗАО «Агрофирма „Русь“» и «Русь-Племптица» принесли своему руководителю Игорю Закотенко чистую прибыль за 2023 год в размере 81 млн рублей и 130 млн рублей соответственно.

Миллионы Клепиковых и Закотенко: сколько принесли яйца депутатам белгородской облдумы
Узнать подробнее
Читайте также:
ФАС обратилась к производителям и торговым сетям из-за цен на яйца перед ПасхойБелгородец пострадал от обстрела, а на кладбищах в городе появятся укрытия: итоги дняАтаки БПЛА, самоубийство в СИЗО и книга Савченко: итоги недели в Белгородской области
#Алёна Мальцева#Общество#Происшествия#Шебекино#Итоги#Новости Белгорода#Прибыль#Юрий клепиков#Клепиков#Андросов#Белгород#Черепахи#Атака ВСУ#Эдуард Андросов
Подпишитесь
Беременная белгородка вместе с ребёнком погибла при атаке ВСУ на Новую Таволжанку
Сегодня, 09:53
За ночь ПВО сбили 50 БПЛА ВСУ: 26 беспилотников уничтожены над Белгородской областью
Сегодня, 07:12
ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?
Сегодня, 09:12
Белгородец рассказал, как потерял кисть и голос после обстрела 30 декабря
Вчера, 13:51
Две женщины ранены в результате обстрела села под Белгородом, есть разрушения в домах
Вчера, 11:10
Пострадавший из-за обстрела «Потапыч» в центре Белгорода восстанавливать не будут
Вчера, 14:28
"