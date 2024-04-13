Белгородец пострадал от обстрела, а на кладбищах в городе появятся укрытия: итоги дня

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Один человек пострадал, два ТС повреждены
Два беспилотника атаковали трактор и КамАЗ в поле Белгородского района между населёнными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист, который получил осколочное ранение плеча. Медицинская бригада доставила пострадавшего в больницу №2 города Белгорода, где ему оказали необходимую помощь.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что оба транспортных средства получили повреждения. Ранее власти региона дали указания сельхозпредприятиям, работающим в приграничных районах, обеспечить защиту техники от дронов.
Укрытия на кладбищах
На кладбищах Белгорода установят модульные укрытия — по три-восемь штук. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, в праздники на каждом кладбище будут дежурить сотрудники муниципальной стражи, ППС, ГОЧС.
Кроме этого, там установят 35 контейнеров для мусора. Каждый сможет вместить по восемь кубов. Также к праздникам оборудуют 30 биотуалетов и завезут 350 кубов песка.
Сейчас завершается покраска металлоконструкций, бордюров, побелка деревьев. Уже готовы пункты водоразбора.
Очередной фейк
Информация о падении беспилотного летательного аппарата в Губкинском округе была опубликована в социальных сетях. На фотографиях, якобы сделанных на месте ЧП, видно предполагаемое место падения. Однако оперативные службы, выехавшие на место происшествия, не подтвердили факт падения БПЛА. По словам официального лица, шифер с крыши одного из домов оказался частично сорванным из-за порывов ветра, в то время как других повреждений не обнаружено.