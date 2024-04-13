Белгородец пострадал от обстрела, а на кладбищах в городе появятся укрытия: итоги дня

Информация о падении беспилотного летательного аппарата в Губкинском округе была опубликована в социальных сетях. На фотографиях, якобы сделанных на месте ЧП, видно предполагаемое место падения. Однако оперативные службы, выехавшие на место происшествия, не подтвердили факт падения БПЛА. По словам официального лица, шифер с крыши одного из домов оказался частично сорванным из-за порывов ветра, в то время как других повреждений не обнаружено.