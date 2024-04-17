Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке

Оказывается в местных водоёмах уже проснулись черепахи. Одни — с красными «ушами», другие — с жёлтыми пятнами. Два разных вида черепах можно увидеть прямо в центре Белгорода. Откуда в белгородских реках взялись черепахи? Поговорим об этом со специалистом.

Болотная черепаха — местный вид Белгородской области

Как выглядит Болотная черепаха, где обитает и чем питается?

Немного из жизни европейских болотных черепах

Почему болотных черепах становится меньше?

Красноухая черепаха — конкурент болотной черепахи

Что ещё не так и кто также попадает «под огонь» красноухой?