Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Прогуливаясь по набережной Везёлки можно заметить в воде проснувшихся после зимы черепах. Внимательный наблюдатель может заметить на реке два разных вида — европейскую болотную черепаху и красноухую черепаху. Однако, несмотря на некоторое «братство», их соседство друг с другом не только вынужденное, но и неприятное.
Как рассказала Бел.Ру сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник „Белогорье“ Анастасия Гладкова, европейская болотная черепаха для Белгородской области вид, обитавший на этой территории задолго до появления человека.
Рептилия как представитель местной фауны является по своей сути живым ископаемым. Болотная черепаха «была широко распространена по всей европейской территории в доледниковый период». Такие организмы в подавляющем большинстве внесены в Красную книгу. Наша героиня также нуждается в защите.
«Болотная черепаха включена в перечень видов, требующих повышенных мер охраны — кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области, в приложение II Бернской Конвенции, а также в Международную Красную книгу», — делится с журналисткой Бел.Ру Анастасия Гладкова, младший научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник „Белогорье“.
Как рассказывает Анастасия Гладкова, тело черепахи усеяно жёлтыми пятнами разного по насыщенности цвета:
«В пределах ареала внешние признаки могут существенно варьироваться: у каких-то черепах больше пятнышек, у кого-то — меньше, ярче или потемнее».
Проживает пресмыкающееся в прудах, озёрах или в участках рек с медленным течением. Встречается и в черте населённых пунктов.
«Несмотря на то, что из-за хозяйственного использования земель она кое-где исчезла, есть и обратные примеры, когда черепаха расселяется вслед за человеком, осваивая водохранилища, рыбные хозяйства, пруды и т. д.», — уточняет герпетолог.
В основном европейская болотная черепаха питается беспозвоночными: улитки, черви, насекомые и ракообразные. Но полакомиться она может снулой (заснувшей, малоподвижной из-за недостатка кислорода рыбой) или уже умершей рыбой, небольшими млекопитающими и птицами, водными растениями.
«Когда-то давно болотная черепаха считалась вредителем рыбных хозяйств. Но это представление не имеет под собой никаких оснований. Максимум возможностей — снулая или уже умершая рыба»., — делится своими знаниями биолог.
Анастасия Гладкова также поделилась с журналисткой Бел.Ру, что половой зрелости болотные черепахи достигают в пять, а то и в девять лет своей жизни. Самцы от самок отличаются по длинному хвосту и вогнутой нижней части панциря.
Самки, кстати, могут откладывать от 3 до 19 яиц. А инкубационный период может длиться от двух месяцев до трёх. Это 60-110 суток.
«Вылупившись из яиц, молодые черепашки не спешат выходить на поверхность. Наоборот, они зарываются поглубже в землю, где проводят всю зиму. И только следующей весной начинают вести активный образ жизни. Некоторая часть детенышей перемещается на зимовку в водоём. Новорождённые черепахи — почти чёрные, со слабо выраженным жёлтым рисунком и имеют большой желточный мешок на брюшке, за счёт которого они питаются в течение зимы», — рассказывает Анастасия.
Как причины сокращения численности болотных черепах сотрудник заповедника указала разрушения мест обитания черепах, разорения их кладок с будущим потомством собаками, лисицами, а иногда и людьми.
«Для болотных черепах очень нужны части брёвен, плавающие в воде. В некоторых странах для них строят специальные плотики, так как брёвна в черте города в реках и прудах считаются неэстетичным зрелищем. Но при этом черепахи обычно вызывают у людей интерес».
Для жёлто-пятнистой черепахи красноухая черепаха совсем не друг. Откуда же «красноушки» берутся в местных водоёмах, если их родина — Северная Америка? Красноухих черепах часто содержат в качестве домашних питомцев, покупая в зоомагазинах или привозя с курортов. А уставшие от забот и не самые добросовестные хозяева через некоторое время выпускают надоевших питомцев в местные водоёмы. Просто выбрасывают.
«Исследования показали, что красноухая черепаха вытесняет аборигенные виды с зон, пригодных для баскинга (форма поведения рептилий, позволяющая им увеличивать температуру тела и поддерживать её в предпочитаемом диапазоне.) Этого достаточно, чтобы значительно испортить жизнь болотной черепахе, так как у непрогревшейся рептилии не может в необходимой мере функционировать организм», — объясняет младший научный сотрудник заповедника «Белогорье».
Сама же красноухая черепаха, в отличие от болотной, всеядна и крайне прожорлива:
«С равным успехом она питается растениями, беспозвоночными и околоводными и водными позвоночными. И в этом плане составляет существенную пищевую конкуренцию для болотной черепахи».
Совсем небольшое число красноухих «в небольшой замкнутой экосистеме» представляет серьёзную угрозу для редких и малочисленных организмов. Это касается растений водоёмов.
«Страдают от „иностранки“ практически все земноводные (черепахи могут нападать на взрослых особей, поедать их кладки), водные личинки таких охраняемых насекомых, как, например, стрекозы. Эта ситуация особенно обостряется в урбанизированной среде», — далее рассказывает специалист по рептилиям.
У красноухой черепахи есть особая способность, отличающая её от других позвоночных. Она может выживать без доступа к кислороду в течение долгого времени, до трёх месяцев, при очень низких температурах, не опускающихся ниже 3°С. Благодаря своей способности эти водные черепахи могут пережить зиму, зарывшись в ил на дне даже небольших промерзающих водоёмов.
Кроме этого, черепахи, которые жили в неблагоприятных условиях у людей ранее, способны переносить инфекции, которые могут представлять угрозу для местного вида. Последствия таких контактов для местной фауны пока плохо изучены.
Какой бы питомец ни появился у вас дома, наставляет Анастасия Гладкова, он требует правильного ухода и соответствующего содержания. Это означает, что вы должны быть готовы уделять ему постоянное внимание и регулярно тратить время на заботу о нём. Возможно, из-за каких-то причин в обществе распространено мнение, что черепахи являются простыми и неприхотливыми в уходе животными:
«Это совсем не так. Красноухой черепахе требуется просторный террариум, правильный обогрев, УФ-лампы, фильтрация воды, правильный корм. И не справившись с трудностями, люди, не задумываясь, выкидывают надоевшего питомца в местные водоёмы».
В большинстве случаев дети настаивают на выборе домашнего питомца, а родители не могут отказать им в этом. Присутствие животного в доме не только знакомит детей с животным миром, но также помогает формированию определённого взгляда на жизнь, основанного на любви к нашим меньшим братьям. Однако это не означает, что просто удовлетворив желания своего ребёнка, можно рассчитывать на автоматическое формирование такого взгляда, рассказывает эксперт.
«Если вы, прогуливаясь на природе, встретили рептилию, хотите узнать про неё больше, определить вид, то можно воспользоваться платформой Inaturalist, где существует проект „Рептилии Белгородской области“, загрузить туда фото и получить комментарий от специалиста», — делится советом Анастасия Гладкова, герпетолог и сотрудник заповедника «Белогорье».