А волки были? В белгородском управлении экоохотнадзора рассказали о стае животных

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Telegram-канале военкора «Старше Эдды» сообщалось, что около областного центра в лесах бродит большая стая волков. Ужаса нагоняло то, что она якобы загрызла мужчину. В источнике указано, что охотники отстрелили 10 голов, однако часть стаи успела уйти.
Также сообщалось, что животные пришли со стороны Украины. Их заметили в районе Шебекино — Нижний Ольшанец.
Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное управление экоохотнадзора. В ведомстве отметили, что сообщения о стае волков не поступали, а информация, распространяющаяся в соцсетях и Telegram-каналах, является фейковой.
Напомним, ранее информация о стае волков распространялась в Курской, Воронежской и Самарской областях. Где случаи оказались реальными, читайте по ссылке.