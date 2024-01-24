А волки были? В белгородском управлении экоохотнадзора рассказали о стае животных

В Telegram-канале военкора «Старше Эдды» сообщалось, что около областного центра в лесах бродит большая стая волков. Ужаса нагоняло то, что она якобы загрызла мужчину. В источнике указано, что охотники отстрелили 10 голов, однако часть стаи успела уйти.