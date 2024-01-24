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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

А волки были? В белгородском управлении экоохотнадзора рассказали о стае животных

А волки были? В белгородском управлении экоохотнадзора рассказали о стае животных

24 января 2024, 13:56
Фото: 1MI
Ранее в Сети появилась информация, что в лесах около Белгорода бродит большая стая волков. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное управление экоохотнадзора.

В Telegram-канале военкора «Старше Эдды» сообщалось, что около областного центра в лесах бродит большая стая волков. Ужаса нагоняло то, что она якобы загрызла мужчину. В источнике указано, что охотники отстрелили 10 голов, однако часть стаи успела уйти.

Также сообщалось, что животные пришли со стороны Украины. Их заметили в районе Шебекино — Нижний Ольшанец.

Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное управление экоохотнадзора. В ведомстве отметили, что сообщения о стае волков не поступали, а информация, распространяющаяся в соцсетях и Telegram-каналах, является фейковой.

Напомним, ранее информация о стае волков распространялась в Курской, Воронежской и Самарской областях. Где случаи оказались реальными, читайте по ссылке.

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#Леса#Шебекино#Украина#Социальные сети#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Охотники#Экоохотнадзор#Волки
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