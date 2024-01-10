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Published Сегодня, 07:23

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Собака

«Оставайтесь людьми»: уезжающих белгородцев просят не оставлять на улице животных

10 января 2024, 07:23
Фото: 1MI
Собака

Приют для бездомных собак в Белгороде готов забрать животных обратно

Сотрудники приюта «Лучик надежды» обратились к белгородцам, которые ранее забрали у них собак, и заявили, что готовы принять животных обратно в случае такой необходимости. Работники организации попросили жителей не выпускать собак на улицы.

Приют «Лучик надежды» готов принять своих собак, которых ранее из него забирали белгородцы. Дело в текущей оперативной обстановке. Некоторые горожане могут покинуть Белгород, а приют переживает за своих бывших подопечных.

В связи с этим сотрудники обратились к белгородцам и попросили не выпускать животных на улицу, а вернуть им. При этом в самом приюте мест по-прежнему не хватает. Несмотря на это, работники готовы забрать питомцев обратно.

«Да, в приюте сейчас нет мест, но мы потеснимся, если надо будет принять нашего подопечного назад. Давайте будем оставаться людьми в любой ситуации», — написали в группе «Лучика надежды» в соцсети.

Ранее в самом приюте пострадали шесть собак. Они крушили вольеры, поскольку испугались обстрелов города. Четвероногие пытались спрятаться от громких звуков, но поранили лапы и морды.

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