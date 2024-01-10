«Оставайтесь людьми»: уезжающих белгородцев просят не оставлять на улице животных

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Приют «Лучик надежды» готов принять своих собак, которых ранее из него забирали белгородцы. Дело в текущей оперативной обстановке. Некоторые горожане могут покинуть Белгород, а приют переживает за своих бывших подопечных.
В связи с этим сотрудники обратились к белгородцам и попросили не выпускать животных на улицу, а вернуть им. При этом в самом приюте мест по-прежнему не хватает. Несмотря на это, работники готовы забрать питомцев обратно.
«Да, в приюте сейчас нет мест, но мы потеснимся, если надо будет принять нашего подопечного назад. Давайте будем оставаться людьми в любой ситуации», — написали в группе «Лучика надежды» в соцсети.
Ранее в самом приюте пострадали шесть собак. Они крушили вольеры, поскольку испугались обстрелов города. Четвероногие пытались спрятаться от громких звуков, но поранили лапы и морды.