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Бобры

Белгородцы пожаловались на бобров

23 марта 2024, 09:11
Фото: Kandinsky
Бобры
В селе Шараповка Новооскольского горокруга местные жители пожаловались на подтопления, за которым, по их мнению, стоят бобры. Начальник экоохотнадзора Белгородской области встал на защиту животных. Он объяснил, что причина заключается в сезонном полноводии реки Беленькая.

В селе Шараповка Новооскольского горокруга местные жители пожаловались на подтопление на территории населённого пункта. По их словам, виноваты в этом бобры. Андрей Гоц, начальник управления экоохотнадзора Белгородской области, ответил им, что на этой территории случается небольшое сезонное повышение уровня реки Беленькая. Поэтому за численностью бобров следить не надо. Животные не виноваты.

А вот такие небольшие бобровые «чудеса архитектуры» заметили читатели Бел.Ру в районе улицы Сумской в Белгороде. Тут бобёр соорудил плотину из «подручного материала» — камышей и небольших деревьев.

Бобровая запрудаБобровая запруда
Бобровая запрудаБобровая запруда
Бобровая запруда
Фото: Bel.ru
Бобровая запруда
Видео: Bel.ru
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