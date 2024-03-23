Белгородцы пожаловались на бобров

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В селе Шараповка Новооскольского горокруга местные жители пожаловались на подтопление на территории населённого пункта. По их словам, виноваты в этом бобры. Андрей Гоц, начальник управления экоохотнадзора Белгородской области, ответил им, что на этой территории случается небольшое сезонное повышение уровня реки Беленькая. Поэтому за численностью бобров следить не надо. Животные не виноваты.
А вот такие небольшие бобровые «чудеса архитектуры» заметили читатели Бел.Ру в районе улицы Сумской в Белгороде. Тут бобёр соорудил плотину из «подручного материала» — камышей и небольших деревьев.