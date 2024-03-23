Белгородцы пожаловались на бобров

В селе Шараповка Новооскольского горокруга местные жители пожаловались на подтопление на территории населённого пункта. По их словам, виноваты в этом бобры. Андрей Гоц, начальник управления экоохотнадзора Белгородской области, ответил им, что на этой территории случается небольшое сезонное повышение уровня реки Беленькая. Поэтому за численностью бобров следить не надо. Животные не виноваты.