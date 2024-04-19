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Переезд

Гладков назвал предварительную дату возвращения белгородцев из ПВР домой

19 апреля 2024, 08:32
Фото: 1MI
Переезд
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что после 10 мая власти планируют возвращать белгородцев из ПВР. Решение примут исходя из текущей обстановки.

После 10 мая может начаться организованное возвращение жителей Белгорода из пунктов временного размещения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии.

Я надеюсь, исходя из текущей обстановки, будем планировать перевозить из пунктов временного размещения жителей города Белгорода после 10 мая.
Вячеслав Гладков

Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась с 12 марта. В течение нескольких недель Белгород ежедневно подвергался артиллерийским обстрелам и атакам дронов, в результате чего некоторые жители были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в ПВР.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Пвр
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