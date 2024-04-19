Гладков назвал предварительную дату возвращения белгородцев из ПВР домой

Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась с 12 марта. В течение нескольких недель Белгород ежедневно подвергался артиллерийским обстрелам и атакам дронов, в результате чего некоторые жители были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в ПВР.