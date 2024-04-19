Гладков назвал предварительную дату возвращения белгородцев из ПВР домой

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
После 10 мая может начаться организованное возвращение жителей Белгорода из пунктов временного размещения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии.
Я надеюсь, исходя из текущей обстановки, будем планировать перевозить из пунктов временного размещения жителей города Белгорода после 10 мая.
Вячеслав Гладков
Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась с 12 марта. В течение нескольких недель Белгород ежедневно подвергался артиллерийским обстрелам и атакам дронов, в результате чего некоторые жители были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в ПВР.