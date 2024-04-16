Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В воронежских ПВР остаётся больше 100 белгородцев

«Смотрим пока, что происходит»: белгородцы не торопятся возвращаться домой из ПВР

16 апреля 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney

В воронежских ПВР остаётся больше 100 белгородцев

В пунктах временного размещения на базе воронежских гостиниц, лагерей, санаториев остаётся 115 белгородцев, в том числе 24 ребёнка. О том, как им живётся в соседнем регионе и торопятся ли они вернуться домой, узнал «Коммерсант».

Один из пунктов временного размещения в Воронежской области развернули на базе санатория имени Цюрупы. Он находится в в Лискинском районе. В марте этого года около 40 жителей Белгорода, покинувших город из-за обстрелов, расселили здесь. С эого момента только одна семья решила переехать к родственникам, поэтому сейчас в пункте временного размещения проживает 38 белгородцев.

Анна Каминская, жительница Белгорода, рассказала, что в санатории их встретили как родных, питание хорошее. Женщина хочет вернуться домой к семье, но считает, что пока ещё это делать небезопасно.

Анна Попова поделилась, что уехала из региона из-за маленькой дочери. Теперь девочка ходит в школу, которая находится в 15 километрах от санатория

Хочется для ребёнка нормального детства. В школе адаптация прошла так, как будто дочь там всегда была. Ее представили детям и приняли прекрасно. Малыши осваиваются очень быстро.
Анна Попова

Женщина также поделилась, что в санатории они с дочерью Сашей живут в одной комнате, где есть две кровати, письменный стол, стулья и шкаф. Кровать девочки вся в мягких игрушках, которые ей привезли волонтёры.

Во втором корпусе ПВР с белгородцами работают психологи регионального управления МЧС. Они отмечают, что с детьми всё нормально, но стрессовые проявления всё равно присутствуют.

Далее про свою жизнь в санатории рассказала Ольга Веникова, которая приехала в Воронежскую область с двумя детьми. Она отметила хорошие условия санатория, но для социальной жизнь тут нет того, что нужно.

В Белгороде сын-дошкольник кроме садика посещал дополнительные занятия — плавание, футбол, дзюдо. Здесь я на своём автомобиле вожу его только в садик, а дополнительного образования для младших детей нет.
Ольга Веникова

Женщина также рассказала, что в эвакуации не смогла найти себе работу, а дома нужно выплачивать ипотеку.

Власти Воронежской области ранее сообщили, что сейчас на проработке находится вопрос о переселении тех, кто вынужденно находится в регионе, из ПВР в полноценные квартиры. Это может сократить бюджетные расходы и поможет людям вести свой быт не в рамках одной комнаты.

Для размещения беженцев по квартирам местные власти должны заключить с владельцами жилья муниципальные контракты на аренду. После проведения анализа рынка чиновники готовы предложить оплату аренды в размере до 41 тыс. рублей за однокомнатную квартиру, до 59 тыс. рублей за двухкомнатную и до 71 тыс. рублей за трёхкомнатную.

«Из людей сделали бомжей»: белгородцам в ПВР привезли одежду в мусорных мешках
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев попросили не отвозить самостоятельно вещи в ПВР после скандала с пакетамиБолее тысячи эвакуированных белгородцев находятся в ПВР
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Воронежская область#Переселенцы#Пвр
Подпишитесь
Белгородский суд продлил арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко
Сегодня, 11:54
Куда бежать к укрытию? Белгородец решил помочь горожанам разметкой
Сегодня, 08:14
Белгородка на ТВ попала к Ивлеву, выиграла и получила «самые большие чаевые»
Сегодня, 08:57
Гамурак о «Калейдоскопе»: Два года назад в Белгороде нам устроили настоящую травлю
Сегодня, 06:33
Не гнездо, но хотя бы гнёздышко: где искать самую дешёвую квартиру в Белгороде?
Сегодня, 09:17
"