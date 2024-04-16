«Смотрим пока, что происходит»: белгородцы не торопятся возвращаться домой из ПВР

Один из пунктов временного размещения в Воронежской области развернули на базе санатория имени Цюрупы. Он находится в в Лискинском районе. В марте этого года около 40 жителей Белгорода, покинувших город из-за обстрелов, расселили здесь. С эого момента только одна семья решила переехать к родственникам, поэтому сейчас в пункте временного размещения проживает 38 белгородцев.