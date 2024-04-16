«Смотрим пока, что происходит»: белгородцы не торопятся возвращаться домой из ПВР

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Один из пунктов временного размещения в Воронежской области развернули на базе санатория имени Цюрупы. Он находится в в Лискинском районе. В марте этого года около 40 жителей Белгорода, покинувших город из-за обстрелов, расселили здесь. С эого момента только одна семья решила переехать к родственникам, поэтому сейчас в пункте временного размещения проживает 38 белгородцев.
Анна Каминская, жительница Белгорода, рассказала, что в санатории их встретили как родных, питание хорошее. Женщина хочет вернуться домой к семье, но считает, что пока ещё это делать небезопасно.
Анна Попова поделилась, что уехала из региона из-за маленькой дочери. Теперь девочка ходит в школу, которая находится в 15 километрах от санатория
Хочется для ребёнка нормального детства. В школе адаптация прошла так, как будто дочь там всегда была. Ее представили детям и приняли прекрасно. Малыши осваиваются очень быстро.
Анна Попова
Женщина также поделилась, что в санатории они с дочерью Сашей живут в одной комнате, где есть две кровати, письменный стол, стулья и шкаф. Кровать девочки вся в мягких игрушках, которые ей привезли волонтёры.
Во втором корпусе ПВР с белгородцами работают психологи регионального управления МЧС. Они отмечают, что с детьми всё нормально, но стрессовые проявления всё равно присутствуют.
Далее про свою жизнь в санатории рассказала Ольга Веникова, которая приехала в Воронежскую область с двумя детьми. Она отметила хорошие условия санатория, но для социальной жизнь тут нет того, что нужно.
В Белгороде сын-дошкольник кроме садика посещал дополнительные занятия — плавание, футбол, дзюдо. Здесь я на своём автомобиле вожу его только в садик, а дополнительного образования для младших детей нет.
Ольга Веникова
Женщина также рассказала, что в эвакуации не смогла найти себе работу, а дома нужно выплачивать ипотеку.
Власти Воронежской области ранее сообщили, что сейчас на проработке находится вопрос о переселении тех, кто вынужденно находится в регионе, из ПВР в полноценные квартиры. Это может сократить бюджетные расходы и поможет людям вести свой быт не в рамках одной комнаты.
Для размещения беженцев по квартирам местные власти должны заключить с владельцами жилья муниципальные контракты на аренду. После проведения анализа рынка чиновники готовы предложить оплату аренды в размере до 41 тыс. рублей за однокомнатную квартиру, до 59 тыс. рублей за двухкомнатную и до 71 тыс. рублей за трёхкомнатную.