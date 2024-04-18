Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Более 700 продуктовых наборов выдали за три дня белгородцам из приграничья

Более 700 продуктовых наборов выдали за три дня белгородцам из приграничья

18 апреля 2024, 13:11
Фото: 1MI
В набор входят крупы, консервы, масло, макароны. Продукты могут получить жители 16 населённых пунктов, напоминает мэрия. Наборы предназначены для тех, кто не проживает в ПВР.

За последние три дня в Белгороде выдано более 700 продуктовых наборов для жителей приграничного Грайворонского горокруга. Одному человеку полагается один пакет с продуктами. В него входят мясные и рыбные консервы, крупы, мука, масло, макароны.

Наборы предназначены для жителей 16 населённых пунктов: Грайворон, Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Горьковский и Масычево.

В первой волне было выдано примерно полторы тысячи наборов. Получить их могут жители, которые сейчас не находятся в ПВР.

Продуктовые наборы для жителей Грайворонского горокруга
Видео: администрация города Белгорода
Обстановку в Грайвороне и отъезд детей обсуждали белгородцы 14 апреля
Узнать подробнее
Читайте также:
В четырёх приграничных сёлах начали восстанавливать дома после сильных обстреловЦифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ
#Маргарита Водолажская#Город#Видео#Белгородская область#Продукты#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Наборы
Подпишитесь
В минобре прокомментировали историю о госпитализированных в Питере юных белгородцах
Сегодня, 12:54
6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко
Сегодня, 07:16
Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину
Сегодня, 11:54
Миллионы Клепиковых и Закотенко: сколько принесли яйца депутатам белгородской облдумы
Сегодня, 08:17
Белгородскому министру по делам молодёжи сделали замечание из-за работы подчинённых
Сегодня, 12:40
Медведица, «кайфовавшая от жизни в Саратове», переедет на ПМЖ в Белгород?
Сегодня, 11:04
"