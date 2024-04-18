Более 700 продуктовых наборов выдали за три дня белгородцам из приграничья

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
За последние три дня в Белгороде выдано более 700 продуктовых наборов для жителей приграничного Грайворонского горокруга. Одному человеку полагается один пакет с продуктами. В него входят мясные и рыбные консервы, крупы, мука, масло, макароны.
Наборы предназначены для жителей 16 населённых пунктов: Грайворон, Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Горьковский и Масычево.
В первой волне было выдано примерно полторы тысячи наборов. Получить их могут жители, которые сейчас не находятся в ПВР.