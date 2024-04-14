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Обстановку в Грайвороне и отъезд детей обсуждали белгородцы 14 апреля

Обстановку в Грайвороне и отъезд детей обсуждали белгородцы 14 апреля

14 апреля 2024, 15:30
Фото: 1MI
В приграничный Грайворон начинают возвращаться местные жители, белгородских детей продолжают отправлять в лагеря других регионов, а система ПВО вновь отражает атаки ВСУ. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Как живёт приграничный Грайворон?

В городе уже начали открываться торговые объекты, а местные жители возвращаться в свои дома. В городе побывали федеральные журналисты. Жители рассказали о том, как Грайворон переживает последствия ежедневных обстрелов ВСУ.

Так, один из прилётов в середине марта пришёлся на магазин в центре города. Снаряд ударил в крышу, весь товар в магазине засыпало стеклом, рассказала продавец.

В настоящий момент торговая точка уже возвращается к работе. Также в городе возобновляют работу сетевые магазины.

В Сети появились кадры с последствиями обстрелов Грайворона Белгородской области
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Атака беспилотников

За день над Белгородской областью система ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ. Первый БПЛА ПВО сбила около 13:30. Через час, в 14:30, ПВО пресекла ещё одну попытку атаки ВСУ.

Момент падения обломков БПЛА попал на камеры подписчиков Бел.Ру.

Ещё один БПЛА силы ПВО сбили над регионом около 16:00. О каких-либо последствиях на земле, не сообщалось.

На видео белгородцев попал момент падения обломков беспилотника ВСУ
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Белгородские дети в других регионах

Из Белгородской области продолжают вывозить в лагеря других регионов детей. Известно, что за пределами области сейчас находятся более 11,5 тыс. ребят. Юных белгородцев приняли в 34 регионах России.

Накануне 700 детей уехали в лагеря Псковской, Кировской и Костромской областей.

Для белгородцев подготовили различные программы — в Пензенской области для детей провели образовательный квест, в Ставрополье ребята высадили аллею сирени, а в Московской области белгородцы посетили космическую школу.

Из Белгородской области в другие регионы вывезли более 11,5 тыс. детей
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День войск ПВО

14 апреля в стране отмечается День войск противовоздушной обороны. Сегодня глава региона Вячеслав Гладков поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

Губернатор отметил, что войска ПВО уже третий год защищают белгородское небо и переоценить их значение для региона просто невозможно.

«Благодаря их бдительности последствия этих обстрелов минимизированы. За каждым отражённым ударом — десятки спасённых жизней людей, их жильё, социальная и производственная инфраструктура региона», — отметил губернатор.

«Третий год они защищают белгородское небо»: Гладков обратился к войскам ПВО
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Лагеря#Белгород#Итоги дня#Атака ВСУ#Работа ПВО#БПЛА
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