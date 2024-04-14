Обстановку в Грайвороне и отъезд детей обсуждали белгородцы 14 апреля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В городе уже начали открываться торговые объекты, а местные жители возвращаться в свои дома. В городе побывали федеральные журналисты. Жители рассказали о том, как Грайворон переживает последствия ежедневных обстрелов ВСУ.
Так, один из прилётов в середине марта пришёлся на магазин в центре города. Снаряд ударил в крышу, весь товар в магазине засыпало стеклом, рассказала продавец.
В настоящий момент торговая точка уже возвращается к работе. Также в городе возобновляют работу сетевые магазины.
За день над Белгородской областью система ПВО уничтожила три беспилотника ВСУ. Первый БПЛА ПВО сбила около 13:30. Через час, в 14:30, ПВО пресекла ещё одну попытку атаки ВСУ.
Момент падения обломков БПЛА попал на камеры подписчиков Бел.Ру.
Ещё один БПЛА силы ПВО сбили над регионом около 16:00. О каких-либо последствиях на земле, не сообщалось.
Из Белгородской области продолжают вывозить в лагеря других регионов детей. Известно, что за пределами области сейчас находятся более 11,5 тыс. ребят. Юных белгородцев приняли в 34 регионах России.
Накануне 700 детей уехали в лагеря Псковской, Кировской и Костромской областей.
Для белгородцев подготовили различные программы — в Пензенской области для детей провели образовательный квест, в Ставрополье ребята высадили аллею сирени, а в Московской области белгородцы посетили космическую школу.
14 апреля в стране отмечается День войск противовоздушной обороны. Сегодня глава региона Вячеслав Гладков поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.
Губернатор отметил, что войска ПВО уже третий год защищают белгородское небо и переоценить их значение для региона просто невозможно.
«Благодаря их бдительности последствия этих обстрелов минимизированы. За каждым отражённым ударом — десятки спасённых жизней людей, их жильё, социальная и производственная инфраструктура региона», — отметил губернатор.