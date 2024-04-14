«Третий год они защищают белгородское небо»: Гладков обратился к войскам ПВО

Глава региона отметил, что в последнее время войскам ПВО приходится десятки раз за день отражать ракетные удары и атаки беспилотников по городам и сёлам Белгородчины: «Благодаря их бдительности последствия этих обстрелов минимизированы. За каждым отражённым ударом — десятки спасённых жизней людей, их жильё, социальная и производственная инфраструктура региона».