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Published Сегодня, 13:26

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Updated Сегодня, 13:28

Вячеслав Гладков поздравил с профессиональным праздником войска ПВО

«Третий год они защищают белгородское небо»: Гладков обратился к войскам ПВО

14 апреля 2024, 13:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Вячеслав Гладков поздравил с профессиональным праздником войска ПВО

14 апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны. Губернатор Белгородской области поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.
Сюжет
Пво

Вячеслав Гладков поздравил военнослужащих войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником. Губернатор подчеркнул, что переоценить значение войск ПВО для Белгородской области невозможно.

Вот уже третий год расчёты ПВО защищают белгородское небо от вражеских налётов. Днем и ночью эти мужественные парни несут боевое дежурство, рискуют собственными жизнями и терпят тяготы военно-полевых условий ради нашей безопасности.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что в последнее время войскам ПВО приходится десятки раз за день отражать ракетные удары и атаки беспилотников по городам и сёлам Белгородчины: «Благодаря их бдительности последствия этих обстрелов минимизированы. За каждым отражённым ударом — десятки спасённых жизней людей, их жильё, социальная и производственная инфраструктура региона».

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Пво#Белгород#Вячеслав Гладков#ВС РФ
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