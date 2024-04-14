«Третий год они защищают белгородское небо»: Гладков обратился к войскам ПВО

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Вячеслав Гладков поздравил военнослужащих войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником. Губернатор подчеркнул, что переоценить значение войск ПВО для Белгородской области невозможно.
Вот уже третий год расчёты ПВО защищают белгородское небо от вражеских налётов. Днем и ночью эти мужественные парни несут боевое дежурство, рискуют собственными жизнями и терпят тяготы военно-полевых условий ради нашей безопасности.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что в последнее время войскам ПВО приходится десятки раз за день отражать ракетные удары и атаки беспилотников по городам и сёлам Белгородчины: «Благодаря их бдительности последствия этих обстрелов минимизированы. За каждым отражённым ударом — десятки спасённых жизней людей, их жильё, социальная и производственная инфраструктура региона».