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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:16

Разрушения в сёлах Грайворонского округа

В четырёх приграничных сёлах начали восстанавливать дома после сильных обстрелов

17 апреля 2024, 15:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения в сёлах Грайворонского округа

Гладков рассказал о разрушениях в четырёх грайворонских сёлах после атак ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков вместе с главой округа Геннадием Бондаревым сегодня проехал по четырём грайворонским сёлам, где уже начали восстанавливать разрушенные дома и постройки.
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СВО

Так, в селе Дорогощь повреждения выявили в 15 частных домах. Сильные разрушения зафиксировали в двух из них. Объекты уже начали восстанавливать — заказаны необходимые материалы, где-то уже начался ремонт.

В селе Дунайка повреждены 11 домов, в Замостье — 21, а в Головчино — 55. Глава региона отметил, что количество разрушений увеличивается. Жители возвращаются в свои дома и после осмотра фиксируют дополнительные разрушения — где-то посечён фасад, пострадал забор, повреждено окно на заднем дворе.

Губернатор напомнил, что все повреждённые объекты в населённых пунктах, где оперативная обстановка позволяет, должны восстановить к 10 мая. Речь идёт о сёлах Замостье, Дорогощь, Головчино, Санково, Рождественка, Ивановская Лисица, Дунайка, Безымено, а также хуторах Масычево и Тополи. К 10 мая от всех собственников должны быть получены расписки.

Что касается Грайворона, то сейчас там приступили к работам по дефектовке повреждённых домов. Следующий шаг — осмечивание, авансирование и начало восстановительных работ.

Помимо этого, до конца недели Бондарев должен представить информацию, в которой будет отображена приоритетность восстановления соцобъектов. Это касается внутренних работ, кровлю и окна восстанавливают сразу.

Напомним, что по последним данным в округе всего разрушено 800 домов, свыше 200 квартир и 33 соцобъектах.

Ранее белгородцы интересовались, могут ли они вернуть назад домой в Грайворон. Ответ дал Вячеслав Гладков.

Разрушения в сёлах Грайворонского округа
Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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