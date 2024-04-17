В четырёх приграничных сёлах начали восстанавливать дома после сильных обстрелов

Губернатор напомнил, что все повреждённые объекты в населённых пунктах, где оперативная обстановка позволяет, должны восстановить к 10 мая. Речь идёт о сёлах Замостье, Дорогощь, Головчино, Санково, Рождественка, Ивановская Лисица, Дунайка, Безымено, а также хуторах Масычево и Тополи. К 10 мая от всех собственников должны быть получены расписки.