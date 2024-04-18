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Published Сегодня, 18:14

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Updated Сегодня, 18:16

Гладков ответил на вопрос белгородки о возвращении домой в приграничье

Можно ли возвращаться домой в белгородскую Козинку и сажать картошку?

18 апреля 2024, 18:14
Фото: 1MI

Гладков ответил на вопрос белгородки о возвращении домой в приграничье

Во время прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос жительницы Козинки, можно ли вернуться домой и посадить картошку.

Губернатор отметил, что люди уже возвращаются в Грайворон и другие приграничные сёла.

По Козинке тяжело пока. Я думаю, нет, нельзя пока. Очень много людей убило. Они начинали сажать огурцы, помидоры в Журавлёвке и других сёлах. Из-за двух кустов картошки погибать, это неправильно.
Вячеслав Гладков

Глава региона также добавил, что оперативная обстановка в Козинке пока не позволяет выполнять ремонтно-восстановительные работы электроснабжения и газоснабжения. При улучшении ситуации работы выполнят максимально быстро.

Напомним, ранее стало известно, что жители Белгородской области не торопятся возвращаться домой из ПВР.

«Смотрим пока, что происходит»: белгородцы не торопятся возвращаться домой из ПВР
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Грайворон#Помидоры#Электроснабжение#Белгород#Журавлёвка#Козинка#Картошка
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