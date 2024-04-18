Можно ли возвращаться домой в белгородскую Козинку и сажать картошку?

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Губернатор отметил, что люди уже возвращаются в Грайворон и другие приграничные сёла.
По Козинке тяжело пока. Я думаю, нет, нельзя пока. Очень много людей убило. Они начинали сажать огурцы, помидоры в Журавлёвке и других сёлах. Из-за двух кустов картошки погибать, это неправильно.
Вячеслав Гладков
Глава региона также добавил, что оперативная обстановка в Козинке пока не позволяет выполнять ремонтно-восстановительные работы электроснабжения и газоснабжения. При улучшении ситуации работы выполнят максимально быстро.
Напомним, ранее стало известно, что жители Белгородской области не торопятся возвращаться домой из ПВР.