В день около 15 белгородским ПВЗ приходится останавливать работу из-за атак ВСУ

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях. Помощь получат владельцы более 250 ПВЗ, которые столкнулись с оттоком клиентов или временно закрылись. Стоит отметить, что ежедневно около 15 точкам в Белгородской области приходится на время приостанавливать работу из-за оперативной обстановки.
Предпринимателям направят по 50 тыс. рублей, которые они смогут направить на помощь сотрудникам, восстановление ПВЗ, аренду и другие цели. Средства должны поступить в начале мая. Также сообщается, что Ozon и дальше будет поддерживать партнёров.
Все ПВЗ в Белгородской области и часть в Курской области переведены на гибкий график работе. Если предприниматели считают, что ситуация в районе, где расположен ПВЗ, неспокойная, то они могут не открывать пункт. Штраф или взыскания за это не спишут.