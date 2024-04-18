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Published Сегодня, 09:22

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Ozon

В день около 15 белгородским ПВЗ приходится останавливать работу из-за атак ВСУ

18 апреля 2024, 09:22
Фото: 1MI
Ozon

Ozon решил финансово помочь пунктам выдачи заказов в Белгородской области

Из-за обстановки в регионе пункты выдачи заказов столкнулись с оттоком клиентов и приостановкой деятельности. Владельцам ПВЗ решили направить 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Ozon.

Ozon направит 12,5 млн рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Белгородской и Курской областях. Помощь получат владельцы более 250 ПВЗ, которые столкнулись с оттоком клиентов или временно закрылись. Стоит отметить, что ежедневно около 15 точкам в Белгородской области приходится на время приостанавливать работу из-за оперативной обстановки.

Предпринимателям направят по 50 тыс. рублей, которые они смогут направить на помощь сотрудникам, восстановление ПВЗ, аренду и другие цели. Средства должны поступить в начале мая. Также сообщается, что Ozon и дальше будет поддерживать партнёров.

Все ПВЗ в Белгородской области и часть в Курской области переведены на гибкий график работе. Если предприниматели считают, что ситуация в районе, где расположен ПВЗ, неспокойная, то они могут не открывать пункт. Штраф или взыскания за это не спишут.

Пункты OZON с 12 марта официально могут не открываться из-за обстановки в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Курская область#Новости Белгорода#Белгород#Озон#Финансовая поддержка#ПВЗ
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