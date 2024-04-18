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Лекарства

Правительство России расширило список жизненно важных лекарственных препаратов

18 апреля 2024, 11:18
Фото: 1MI
Лекарства
Соответствующий документ подписал кабмин, сообщает «УтроNews». В перечень включили препараты для лечения вирусных инфекций и склероза.

В России расширили список жизненно важных лекарственных препаратов. Документ был подписан кабмином, сообщает издание.

В перечень попали три комбинированных препарата, которые используют для лечения больных с вирусными и бактериальными инфекциями, а также инфекционно-воспалительными заболеваниями. Также в обновлённый список добавили два новых лекарства, которые необходимы пациентам с рассеянным склерозом.

Всего в перечне находится более 800 лекарств.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Медицина#Лекарства#Россия#Аптеки#Жизненно важные препараты
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