Правительство России расширило список жизненно важных лекарственных препаратов

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В России расширили список жизненно важных лекарственных препаратов. Документ был подписан кабмином, сообщает издание.
В перечень попали три комбинированных препарата, которые используют для лечения больных с вирусными и бактериальными инфекциями, а также инфекционно-воспалительными заболеваниями. Также в обновлённый список добавили два новых лекарства, которые необходимы пациентам с рассеянным склерозом.
Всего в перечне находится более 800 лекарств.