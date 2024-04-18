Правительство России расширило список жизненно важных лекарственных препаратов

В перечень попали три комбинированных препарата, которые используют для лечения больных с вирусными и бактериальными инфекциями, а также инфекционно-воспалительными заболеваниями. Также в обновлённый список добавили два новых лекарства, которые необходимы пациентам с рассеянным склерозом.