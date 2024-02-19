Белгородские льготники в основном выбирают услугу обеспечения лекарствами

В Белгородской области более 60 тыс. льготников выбрали набор социальных услуг в натуральном виде на 2024 год. Предварительно необходимо было подавать соответствующее заявление. 28,8 тыс. получателей льгот оставили за собой право на полный набор социальных услуг, а остальные — на некоторую часть. Как правило, льготники выбирают обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам. Такую услугу выбрали 12,6 тыс. жителей региона.