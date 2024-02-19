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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Лекарства

Белгородские льготники в основном выбирают услугу обеспечения лекарствами

19 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Лекарства

Набор соцуслуг в натуральном виде получат 60 тысяч белгородских льготников

Более 60 тысяч федеральных льготников в регионе будут получать набор социальных услуг в натуральном виде. Самой популярной услугой, которую выбирали белгородцы, стало обеспечение лекарственными препаратами, рассказали в областном отделении СФР.
Сюжет
Льготы

В Белгородской области более 60 тыс. льготников выбрали набор социальных услуг в натуральном виде на 2024 год. Предварительно необходимо было подавать соответствующее заявление. 28,8 тыс. получателей льгот оставили за собой право на полный набор социальных услуг, а остальные — на некоторую часть. Как правило, льготники выбирают обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам. Такую услугу выбрали 12,6 тыс. жителей региона.

Добавим, что набор соцуслуг включает в себя предоставление лекарств и путёвок в санатории, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. С 1 февраля денежный эквивалент составляет 1578 рублей, лекарственная часть — 1215 рублей. Санаторное лечение составляет 188 рублей, проезд к месту лечения и обратно — 174 рубля.

К числу таких льготников относятся ветераны Великой Отечественной войны, СВО, инвалиды, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, участники ликвидации чернобыльской аварии и граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Напомним, ранее СФР обеспечил более 14 тыс. белгородцев техническими средствами реабилитации. В основном жителям региона требовались инвалидные коляски.

Белгородцам для реабилитации чаще всего требовались кресла-коляски
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#Общество#Белгородская область#Льготы#Ветераны#Белгород#Наталья Корявых#Соцфонд#СФР
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