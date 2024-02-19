Белгородские льготники в основном выбирают услугу обеспечения лекарствами

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Белгородской области более 60 тыс. льготников выбрали набор социальных услуг в натуральном виде на 2024 год. Предварительно необходимо было подавать соответствующее заявление. 28,8 тыс. получателей льгот оставили за собой право на полный набор социальных услуг, а остальные — на некоторую часть. Как правило, льготники выбирают обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам. Такую услугу выбрали 12,6 тыс. жителей региона.
Добавим, что набор соцуслуг включает в себя предоставление лекарств и путёвок в санатории, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. С 1 февраля денежный эквивалент составляет 1578 рублей, лекарственная часть — 1215 рублей. Санаторное лечение составляет 188 рублей, проезд к месту лечения и обратно — 174 рубля.
К числу таких льготников относятся ветераны Великой Отечественной войны, СВО, инвалиды, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, участники ликвидации чернобыльской аварии и граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Напомним, ранее СФР обеспечил более 14 тыс. белгородцев техническими средствами реабилитации. В основном жителям региона требовались инвалидные коляски.