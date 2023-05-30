Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В 2023 году мужчины по достижении 60 лет и женщины по достижении 55 лет могут получить статус предпенсионера и, как следствие, начать пользоваться социальными льготами и преференциями, мерами поддержки от государства раньше, чем наступит пенсионный возраст.
Определить предпенсионный возраст легко — он начинается за 5 лет до выхода на пенсию с учетом переходного периода. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Например, для тех граждан, которые выйдут на пенсию на общих основаниях, предпенсионный возраст начнется в 60 лет со дня рождения для мужчин и в 55 лет со дня рождения для женщин.
Стаж принимается во внимание при получении статуса предпенсионера в том случае, если на него претендуют сотрудники производств, считающихся опасными и вредными. В этом случае во внимание принимается выработка так называемого спецстажа плюс достижение фактического пенсионного возраста. Так что сотрудники вредных и опасных производств также становятся предпенсионерами и могут претендовать на льготы за пять лет до выхода на досрочную пенсию.
Специальный стаж имеют учителя, медики, работники сферы культуры, офицеры и представители некоторых других профессий. В их случае предпенсионный возраст отсчитывается с того же момента, что и выработка стажа. В подавляющем большинстве случаев специальный стаж — 20–30 лет.
Для того, чтобы получить статус предпенсионера и подтвердить его, жителю Белгорода нужно сначала оформить справку, исходя из которой будет принято решение об отнесении к соответствующей категории. Для этого необходимо будет обратиться:
Оформленная в СФР или выданная в МФЦ справка потребуется предпенсионеру для получения предназначенных ему льгот, в том числе предоставляемых на областном уровне.
В 2023 году уточнить свой пенсионный статус, получив справку, жители Белгорода могут в режиме онлайн — при наличии верифицированного аккаунта на сайте «Госуслуги». Также можно это сделать через портал Социального фонда РФ (СФР).
На «Госуслугах» после авторизации достаточно перейти в блок «Пенсии», далее — в раздел «Заказать выписку». Затем нужно будет указать, куда именно планируется представить справку из СФР:
Все сведения, которые имеют отношение к причислению заявителя к предпенсионерам, в 2023 году собираются в автоматическом режиме, с учетом той информации, которая уже есть в Социальном фонде (СФР), и на их основании оформляют справку в МФЦ.
С 2019 года предпенсионер — официальный статус, который зафиксирован в федеральном законе «О занятости населения». Если его подтвердить, он дает гражданам право пользоваться рядом льгот:
Среди других социальных преференций в 2023 году для предпенсионеров:
Предпенсионеры могут на бесплатной основе пройти курсы переквалификации или обучающие. Граждан, имеющих такой статус, нельзя уволить без оснований, им нельзя отказывать в приеме на работу.
Ежегодно предпенсионерам предоставляются свободные дни для прохождения диспансеризации. Также белгородцы предпенсионного возраста могут пользоваться льготами, положенными ветеранам боевых действий или труда, не дожидаясь выхода на пенсию на общих основаниях.
В Белгороде в 2023 году предпенсионеры имеют право, подтвердив свой статус, пользоваться теми льготами, которые раньше предоставлялись исключительно пенсионерам. В их числе налоговые преференции, например освобождение от уплаты налога на имущество, возможность оформить вычет на налог в ФНС на земельный участок. Никакое заявление представлять не нужно.
В частности, предпенсионеры в Белгороде освобождаются от налога на какой-либо один объект капстроительства:
Что касается земельного налога, то от него предпенсионер освобождается в формате получения вычета, равного величине кадастровой стоимости шести соток в отношении одного участка. К примеру, если у предпенсионера в собственности есть участок земли, площадь которого не превышает шести соток, налог ему платить не нужно. В случае, если это участок большей площади, в 2023 году налог в ФНС платить нужно, однако он рассчитывается только за оставшийся метраж. Заявление также не потребуется.