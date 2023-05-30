Что касается земельного налога, то от него предпенсионер освобождается в формате получения вычета, равного величине кадастровой стоимости шести соток в отношении одного участка. К примеру, если у предпенсионера в собственности есть участок земли, площадь которого не превышает шести соток, налог ему платить не нужно. В случае, если это участок большей площади, в 2023 году налог в ФНС платить нужно, однако он рассчитывается только за оставшийся метраж. Заявление также не потребуется.