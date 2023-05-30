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Как белгородцам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены

30 мая 2023, 11:31
Фото: piqsels.com
Как белгородцам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены
Статус предпенсионера дает возможность пользоваться различными социальными услугами. Какие положены льготы предпенсионерам в 2023 году, как получить этот статус — разбираемся вместе.
Сюжет
Льготы

Как получить статус предпенсионера в Белгороде

В 2023 году мужчины по достижении 60 лет и женщины по достижении 55 лет могут получить статус предпенсионера и, как следствие, начать пользоваться социальными льготами и преференциями, мерами поддержки от государства раньше, чем наступит пенсионный возраст.

Какой возраст считается предпенсионным

Определить предпенсионный возраст легко — он начинается за 5 лет до выхода на пенсию с учетом переходного периода. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Например, для тех граждан, которые выйдут на пенсию на общих основаниях, предпенсионный возраст начнется в 60 лет со дня рождения для мужчин и в 55 лет со дня рождения для женщин.

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера

Стаж принимается во внимание при получении статуса предпенсионера в том случае, если на него претендуют сотрудники производств, считающихся опасными и вредными. В этом случае во внимание принимается выработка так называемого спецстажа плюс достижение фактического пенсионного возраста. Так что сотрудники вредных и опасных производств также становятся предпенсионерами и могут претендовать на льготы за пять лет до выхода на досрочную пенсию.

Специальный стаж имеют учителя, медики, работники сферы культуры, офицеры и представители некоторых других профессий. В их случае предпенсионный возраст отсчитывается с того же момента, что и выработка стажа. В подавляющем большинстве случаев специальный стаж — 20–30 лет.

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионераКакой стаж необходим для получения статуса предпенсионера
Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера
Фото: 1MI

Какие документы нужны для оформления статуса предпенсионера

Для того, чтобы получить статус предпенсионера и подтвердить его, жителю Белгорода нужно сначала оформить справку, исходя из которой будет принято решение об отнесении к соответствующей категории. Для этого необходимо будет обратиться:

  • в Социальный фонд (СФР, бывший Пенсионный фонд России) лично или МФЦ;
  • в ведомство через сайт «Госуслуги».

Оформленная в СФР или выданная в МФЦ справка потребуется предпенсионеру для получения предназначенных ему льгот, в том числе предоставляемых на областном уровне.

Как белгородцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»

В 2023 году уточнить свой пенсионный статус, получив справку, жители Белгорода могут в режиме онлайн — при наличии верифицированного аккаунта на сайте «Госуслуги». Также можно это сделать через портал Социального фонда РФ (СФР).

На «Госуслугах» после авторизации достаточно перейти в блок «Пенсии», далее — в раздел «Заказать выписку». Затем нужно будет указать, куда именно планируется представить справку из СФР:

  • ФНС РФ;
  • конкретный орган государственной власти РФ по занятости населения;
  • предприятие, на котором официально трудоустроен заявитель.

Все сведения, которые имеют отношение к причислению заявителя к предпенсионерам, в 2023 году собираются в автоматическом режиме, с учетом той информации, которая уже есть в Социальном фонде (СФР), и на их основании оформляют справку в МФЦ.

Как белгородцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»Как белгородцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»
Как белгородцам оформить предпенсионера через «Госуслуги»
Фото: 1MI

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Белгороде

С 2019 года предпенсионер — официальный статус, который зафиксирован в федеральном законе «О занятости населения». Если его подтвердить, он дает гражданам право пользоваться рядом льгот:

  • пособие по безработице в увеличенном размере, например 75% от средней зарплаты в течение первых трех месяцев, плюс более длительный период начисления пособия по безработице;
  • возможность выхода на пенсию досрочно, если новую работу найти не получится;
  • возможность оформить выплату той части пенсии, которая считается накопительной, еще до назначения обычной страховой пенсии.

Среди других социальных преференций в 2023 году для предпенсионеров:

  • право на обязательную долю в наследстве при отсутствии завещания;
  • возможность получать алименты от близких родственников.

Предпенсионеры могут на бесплатной основе пройти курсы переквалификации или обучающие. Граждан, имеющих такой статус, нельзя уволить без оснований, им нельзя отказывать в приеме на работу.

Ежегодно предпенсионерам предоставляются свободные дни для прохождения диспансеризации. Также белгородцы предпенсионного возраста могут пользоваться льготами, положенными ветеранам боевых действий или труда, не дожидаясь выхода на пенсию на общих основаниях.

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в БелгородеКакие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Белгороде
Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Белгороде
Фото: piqsels.com

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Белгороде

В Белгороде в 2023 году предпенсионеры имеют право, подтвердив свой статус, пользоваться теми льготами, которые раньше предоставлялись исключительно пенсионерам. В их числе налоговые преференции, например освобождение от уплаты налога на имущество, возможность оформить вычет на налог в ФНС на земельный участок. Никакое заявление представлять не нужно.

В частности, предпенсионеры в Белгороде освобождаются от налога на какой-либо один объект капстроительства:

  • жилой дом;
  • квартира;
  • гараж;
  • комната;
  • хозпостройка площадью не более 50 кв. м.

Что касается земельного налога, то от него предпенсионер освобождается в формате получения вычета, равного величине кадастровой стоимости шести соток в отношении одного участка. К примеру, если у предпенсионера в собственности есть участок земли, площадь которого не превышает шести соток, налог ему платить не нужно. В случае, если это участок большей площади, в 2023 году налог в ФНС платить нужно, однако он рассчитывается только за оставшийся метраж. Заявление также не потребуется.

#Белгород#Льготы#Предпенсионеры#Предпенсионный возраст
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