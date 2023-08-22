Белгородские льготники чаще выбирают денежные выплаты, чем натуральные льготы

Отделение СФР по Белгородской области обращает внимание федеральных льготников, проживающих в регионе, что прежде, чем принять решение о выборе — натуральные льготы или денежная компенсация — необходимо учесть несколько факторов. Рост цен на лекарства в розничных аптеках, в то время как назначение и выписка льготных лекарств осуществляется лечащим врачом исходя из тяжести и характера заболевания в соответствии с перечнем лекарственных средств, а не из финансового норматива. Кроме препаратов, назначенных для лечения основного заболевания, федеральным льготникам выписывают препараты, которые необходимы для лечения сопутствующих заболеваний, в том числе для профилактических целей, что в конечном итоге ведёт к улучшению здоровья.