Белгородские льготники чаще выбирают денежные выплаты, чем натуральные льготы

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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Updated Сегодня, 14:57
Федеральным льготникам, которые имеют право на ежемесячную выплату, в ближайшее время нужно определиться, в какой форме они хотят получать набор социальных услуг в следующем году: в денежном эквиваленте или в натуральном виде. Заявление нужно подать до 1 октября.
— Какое количество федеральных льготников насчитывается в нашем регионе и какую форму получения набора социальных услуг предпочитают белгородцы?
На сегодняшний день в Белгородской области насчитывается 270 052 федеральных льготников. Из них 58 571 человек частично или полностью получает набор социальных услуг: бесплатные лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания, лечение в санаториях с оплатой проезда. Еще 211 481 льготников вместо этого получают ежемесячную компенсацию (1469,74 рубля) — такой выбор они сделали самостоятельно.
— В течение какого периода необходимо определиться с выбором?
У федеральных льготников осталось пять недель (до 1 октября), чтобы определиться, в какой форме они хотят получать в 2024 году набор социальных услуг. Ежегодно им предоставляется право заменить его полностью или частично на денежный эквивалент. Причём 30 сентября — последний день приёма заявлений.
Заявление можно подать через портал «Госуслуг», лично в клиентскую службу отделения Фонда либо МФЦ. Заменить на денежную компенсацию можно, например, одну или несколько льгот. Вариант получения набора соцуслуг, который указан в заявлении, начинает действовать с 1 января следующего года. Тем, кто не собирается менять своего решения, обращаться с заявлением не нужно.
— Что входит в состав набора социальных услуг?
— В набор социальных услуг входит обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, а также санаторно-курортное лечение. Если льготник отказался от НСУ (набор социальных услуг) в предыдущие годы и не планирует менять своё решение, то заявление подавать не нужно.
Кстати, людям, получившим право на федеральные льготы, набор социальных услуг всегда назначается автоматически и в большинстве случаев по умолчанию предоставляется в натуральной форме, за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации: они изначально получают его деньгами.
— Кто является федеральным льготником?
К числу федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники войн в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов; участники ликвидации чернобыльской аварии, а также граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
— Каков на сегодняшний день денежный эквивалент набора социальных услуг?
На сегодняшний день денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1469,74 ₽, в том числе лекарственная часть — 1132,03 ₽, санаторно-курортное лечение — 175,12 ₽, проезд –162,59 руб.
— Можно ли изменить решение в течение года?
В течение года изменить выбор нельзя, поэтому людям перед тем, как заменить формулировку, рекомендуется тщательно взвешивать решение об отказе от получения лекарственной составляющей набора социальных услуг. В случае ухудшения здоровья дорогостоящие препараты приобретаются за свой счёт. Кроме этого, льготникам, нуждающимся в лекарственном обеспечении, следует учитывать, что денежный эквивалент льготы по лекарственному обеспечению (1132,03 руб.) не всегда соответствует стоимости необходимых препаратов, которые они могут получить бесплатно.
— Что чаще всего выбирают белгородцы?
Как видно из статистики, основная часть имеющих право на набор соцуслуг, всё же выбирает их денежный эквивалент. Вероятно потому, что такой подход более вариативный и позволяет подбирать для человека в моменте именно то, что ему требуется. Белгородцев, предпочитающих деньги, почти в четыре раза больше, чем выбравших услуги в натуральной форме.
Отделение СФР по Белгородской области обращает внимание федеральных льготников, проживающих в регионе, что прежде, чем принять решение о выборе — натуральные льготы или денежная компенсация — необходимо учесть несколько факторов. Рост цен на лекарства в розничных аптеках, в то время как назначение и выписка льготных лекарств осуществляется лечащим врачом исходя из тяжести и характера заболевания в соответствии с перечнем лекарственных средств, а не из финансового норматива. Кроме препаратов, назначенных для лечения основного заболевания, федеральным льготникам выписывают препараты, которые необходимы для лечения сопутствующих заболеваний, в том числе для профилактических целей, что в конечном итоге ведёт к улучшению здоровья.