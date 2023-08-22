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Белгородские льготники чаще выбирают денежные выплаты, чем натуральные льготы

Белгородские льготники чаще выбирают денежные выплаты, чем натуральные льготы

22 августа 2023, 14:55
Фото: 1MI
До 1 октября федеральным льготникам Белгородской области необходимо определиться со способом получения набора социальных услуг. Примечательно, что люди чаще выбирают деньги, чем натуральные льготы. Подробнее рассказала управляющая Отделением СФР по Белгородской Ирина Шушкова.

Федеральным льготникам, которые имеют право на ежемесячную выплату, в ближайшее время нужно определиться, в какой форме они хотят получать набор социальных услуг в следующем году: в денежном эквиваленте или в натуральном виде. Заявление нужно подать до 1 октября.

— Какое количество федеральных льготников насчитывается в нашем регионе и какую форму получения набора социальных услуг предпочитают белгородцы?

На сегодняшний день в Белгородской области насчитывается 270 052 федеральных льготников. Из них 58 571 человек частично или полностью получает набор социальных услуг: бесплатные лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания, лечение в санаториях с оплатой проезда. Еще 211 481 льготников вместо этого получают ежемесячную компенсацию (1469,74 рубля) — такой выбор они сделали самостоятельно.

— В течение какого периода необходимо определиться с выбором?

У федеральных льготников осталось пять недель (до 1 октября), чтобы определиться, в какой форме они хотят получать в 2024 году набор социальных услуг. Ежегодно им предоставляется право заменить его полностью или частично на денежный эквивалент. Причём 30 сентября — последний день приёма заявлений.

Заявление можно подать через портал «Госуслуг», лично в клиентскую службу отделения Фонда либо МФЦ. Заменить на денежную компенсацию можно, например, одну или несколько льгот. Вариант получения набора соцуслуг, который указан в заявлении, начинает действовать с 1 января следующего года. Тем, кто не собирается менять своего решения, обращаться с заявлением не нужно.

— Что входит в состав набора социальных услуг?

— В набор социальных услуг входит обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, а также санаторно-курортное лечение. Если льготник отказался от НСУ (набор социальных услуг) в предыдущие годы и не планирует менять своё решение, то заявление подавать не нужно.

Кстати, людям, получившим право на федеральные льготы, набор социальных услуг всегда назначается автоматически и в большинстве случаев по умолчанию предоставляется в натуральной форме, за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации: они изначально получают его деньгами.

— Кто является федеральным льготником?

К числу федеральных льготников относятся ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники войн в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов; участники ликвидации чернобыльской аварии, а также граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

— Каков на сегодняшний день денежный эквивалент набора социальных услуг?

На сегодняшний день денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1469,74 ₽, в том числе лекарственная часть — 1132,03 ₽, санаторно-курортное лечение — 175,12 ₽, проезд –162,59 руб.

— Можно ли изменить решение в течение года?

В течение года изменить выбор нельзя, поэтому людям перед тем, как заменить формулировку, рекомендуется тщательно взвешивать решение об отказе от получения лекарственной составляющей набора социальных услуг. В случае ухудшения здоровья дорогостоящие препараты приобретаются за свой счёт. Кроме этого, льготникам, нуждающимся в лекарственном обеспечении, следует учитывать, что денежный эквивалент льготы по лекарственному обеспечению (1132,03 руб.) не всегда соответствует стоимости необходимых препаратов, которые они могут получить бесплатно.

— Что чаще всего выбирают белгородцы?

Как видно из статистики, основная часть имеющих право на набор соцуслуг, всё же выбирает их денежный эквивалент. Вероятно потому, что такой подход более вариативный и позволяет подбирать для человека в моменте именно то, что ему требуется. Белгородцев, предпочитающих деньги, почти в четыре раза больше, чем выбравших услуги в натуральной форме.

Отделение СФР по Белгородской области обращает внимание федеральных льготников, проживающих в регионе, что прежде, чем принять решение о выборе — натуральные льготы или денежная компенсация — необходимо учесть несколько факторов. Рост цен на лекарства в розничных аптеках, в то время как назначение и выписка льготных лекарств осуществляется лечащим врачом исходя из тяжести и характера заболевания в соответствии с перечнем лекарственных средств, а не из финансового норматива. Кроме препаратов, назначенных для лечения основного заболевания, федеральным льготникам выписывают препараты, которые необходимы для лечения сопутствующих заболеваний, в том числе для профилактических целей, что в конечном итоге ведёт к улучшению здоровья.

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#Общество#Белгородская область#Интервью#Заявления#Эксклюзив#Социальные услуги#Выплаты#Кристина Семенчук#Льготники#Ирина шушкова
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