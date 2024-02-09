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Posted 9 февраля, 14:34

Published 9 февраля, 14:34

Modified 9 февраля, 17:29

Updated 9 февраля, 17:29

Инвалид

Белгородцам для реабилитации чаще всего требовались кресла-коляски

9 февраля 2024, 14:34
Фото: Изображение Midjourney
Инвалид

СФР обеспечил более 14 тыс. белгородцев техническими средствами реабилитации

Более 14 тыс. жителей региона получили технические средства реабилитации за прошлый год. В их числе в основном кресла-коляски, протезы и абсорбирующее бельё, сообщили в областном отделении СФР.

В 2023 году отделение Соцфонда обеспечило 14,3 тыс. белгородцев техническими средствами реабилитации (ТСР). Как правило, жителям региона требовались кресла-коляски, протезы и абсорбирующее бельё.

Больший объём средств реабилитации предоставили по госконтрактам. ТСР таким образом получили более 9 тыс. человек. Ещё 1,8 тыс. белгородцев самостоятельно купили необходимые изделия, а затем компенсировали понесённые расходы в Соцфонде. По электронному сертификату средства реабилитации получили 3,4 тыс. жителей региона с инвалидностью.

Граждане сами выбирают, как получить средства для реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Однако если делать это через Соцфонд, необходимо подавать соответствующее заявление.
Ирина Шушкова, руководитель регионального отделения СФР

По электронному сертификату можно купить около 300 различных видов средств реабилитации. Соцфонд разработал электронный каталог ТСР. На сайте также есть возможность рассчитать суммы компенсации и электронного сертификата. Сертификат оформляется в течение 10 дней.

Заявки можно подавать как через Соцфонд, так и через «Госуслуги» или МФЦ.

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#Общество#Белгородская область#Сертификат#Инвалидность#Белгород#Наталья Корявых#Коляски#Соцфонд
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