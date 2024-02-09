Белгородцам для реабилитации чаще всего требовались кресла-коляски

Больший объём средств реабилитации предоставили по госконтрактам. ТСР таким образом получили более 9 тыс. человек. Ещё 1,8 тыс. белгородцев самостоятельно купили необходимые изделия, а затем компенсировали понесённые расходы в Соцфонде. По электронному сертификату средства реабилитации получили 3,4 тыс. жителей региона с инвалидностью.