В белгородском Соцфонде назвали размер пособия по уходу за ребёнком

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет получают 943,8 тыс. человек. Указанная выплата положена всем родителям — работающим и неработающим.
Право на пособие у белгородцев сохраняется при неполном рабочем дне или работе на дому. Аналогично происходит и в тех случаях, если родитель выходит из декрета досрочно.
По данным белгородского отделения Соцфонда, по состоянию на 1 февраля 2024 года минимальный размер пособия составляет 9227 рублей (с учётом районного коэффициента). Максимальная сумма — 49 123 рубля. Добавим, что размер пособия для неработающих родителей равняется минимальному.
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