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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Родители и дети

В белгородском Соцфонде назвали размер пособия по уходу за ребёнком

8 февраля 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
Родители и дети

Минимальный размер выплаты по уходу за ребёнком с февраля составил 9,2 тыс.

Минимальный размер пособия составил 9227 рублей. Максимальная сумма — 49 123 рубля. Данные опубликовало местное отделение Соцфонда.
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Дети

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет получают 943,8 тыс. человек. Указанная выплата положена всем родителям — работающим и неработающим.

Право на пособие у белгородцев сохраняется при неполном рабочем дне или работе на дому. Аналогично происходит и в тех случаях, если родитель выходит из декрета досрочно.

По данным белгородского отделения Соцфонда, по состоянию на 1 февраля 2024 года минимальный размер пособия составляет 9227 рублей (с учётом районного коэффициента). Максимальная сумма — 49 123 рубля. Добавим, что размер пособия для неработающих родителей равняется минимальному.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей. В его рамках семьи, воспитывающие трёх и более детей, получат меры поддержки. Какие именно — в материале Бел.Ру.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Пособие#Выплаты#Уход за ребёнком#Белгород#Наталья Корявых
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