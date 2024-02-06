За белгородскими семьями, претендующими на новые выплаты, закрепят кураторов

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Белгородской области три категории семей, которые пострадали от обстрелов ВСУ, смогут претендовать на новые меры поддержки. Это семьи, где есть погибшие, где взрослые получили ранение и где ранения получили дети.
Каждой из этих семей будет положена компенсация на оплату ЖКУ, оплату проезда и мобильной связи, санаторно-курортное лечение и ряд выплат.
Как отметила Батанова, органы социальной защиты будут постоянно с ними на связи. За каждой из семей закрепят кураторов по аналогии с семьями, где есть участники СВО.
Такая работа будет проводиться ежедневно — на связи будут кураторы с семьями, где есть пострадавшие или погибшие.
Елена Батанова
Напомним, чиновница также рассказала, на какие цели белгородские родители смогут направить средства, которые будут платить ежемесячно в случае ранения ребёнка.