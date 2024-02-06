Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

За белгородскими семьями, претендующими на новые выплаты, закрепят кураторов

За белгородскими семьями, претендующими на новые выплаты, закрепят кураторов

6 февраля 2024, 13:41
Фото: 1MI
Об этом рассказала региональный министр соцзащиты Елена Батанова. Она отметила, что за категориями семей, которые будут получать новые выплаты, закрепят кураторов.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области три категории семей, которые пострадали от обстрелов ВСУ, смогут претендовать на новые меры поддержки. Это семьи, где есть погибшие, где взрослые получили ранение и где ранения получили дети.

Каждой из этих семей будет положена компенсация на оплату ЖКУ, оплату проезда и мобильной связи, санаторно-курортное лечение и ряд выплат.

Как отметила Батанова, органы социальной защиты будут постоянно с ними на связи. За каждой из семей закрепят кураторов по аналогии с семьями, где есть участники СВО.

Такая работа будет проводиться ежедневно — на связи будут кураторы с семьями, где есть пострадавшие или погибшие.
Елена Батанова

Напомним, чиновница также рассказала, на какие цели белгородские родители смогут направить средства, которые будут платить ежемесячно в случае ранения ребёнка.

Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Выплаты увеличатся и не только: как изменится жизнь белгородцев с февраля«Экотрансу» отказали в отсрочке по выплате долга мэрии БелгородаКогда белгородцам ждать детских выплат за январь? Соцфонд назвал даты
#Белгородская область#Пострадавшие#Компенсация#Выплаты#Белгород#Оплата проезда#Кристина Семенчук#Мобильная связь#Семьи#Санаторно-курортное лечение#Меры поддержки#Обстрелы ВСУ
Подпишитесь
Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги
Сегодня, 13:36
Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?
Сегодня, 15:01
Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала
Сегодня, 14:00
«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода
Сегодня, 12:17
40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужение
Сегодня, 14:11
Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
Сегодня, 10:14