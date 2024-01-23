Путин подписал указ о статусе многодетных семей: какие льготы получат белгородцы

В документ включены и рекомендации для региональных властей. В их числе бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, предоставление школьникам бесплатного проезда на автобусах, бесплатное питание в образовательных учреждениях, обеспечение школьной и спортивной формой. Ещё предлагается принимать детей из многодетных семей в детсады в первую очередь, а семьям давать льготы по оплате услуг ЖКХ, оказывать содействие в улучшении жилищных условий.