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Published Сегодня, 13:32

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Многодетная семья

Путин подписал указ о статусе многодетных семей: какие льготы получат белгородцы

23 января 2024, 13:32
Фото: Midjourney
Многодетная семья

Названы меры поддержки для многодетных семей в России

Президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Соответственно, семьи, где воспитываются три и более детей, смогут рассчитывать на поддержку. Какую именно — в нашем материале.

23 января на официальном портале правовой информации опубликовали указ президента Владимира Путина, закрепляющий статус многодетной семьи. Документ уже вступил в силу. Там отражены меры поддержки, которые окажут российским семьям, воспитывающим троих и более детей.

Помощь закреплена на федеральном уровне, однако регионам рекомендуют установить и местные меры поддержки. Соответственно, указ коснётся и белгородских, и российских многодетных семей в целом.

Федеральные меры поддержки

Теперь статус многодетной семьи, где есть трое и более детей, на территории России устанавливается бессрочно. Меры социальной поддержки таким семьям будут предоставлять до достижения совершеннолетия старшего ребёнка, либо пока ему не исполнится 23 года, но при условии, что он учится на очном отделении.

Многодетным семьям гарантируют предоставление выплат и пособий в связи с рождением и воспитанием детей, окажут поддержку в сфере трудовых отношений. Многодетным россиянкам могут досрочно назначить страховые пенсии. Для того, чтобы обеспечить многодетным родителям необходимую занятость, появится возможность получения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. Теперь у многодетных есть право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок вне зависимости от места проживания.

Рекомендации регионам

Губернаторам субъектов РФ поручено обеспечить выдачу удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи, вести учёт таких семей и предоставляемых им мер поддержки. Также регионы должны предоставлять многодетным права на оказание социальной помощи, стимулировать занятость многодетных родителей в бизнесе, информировать их о мерах поддержки. Помимо этого, регионы должны поддерживать организации, работа которых направлена на укрепление института семьи.

В документ включены и рекомендации для региональных властей. В их числе бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, предоставление школьникам бесплатного проезда на автобусах, бесплатное питание в образовательных учреждениях, обеспечение школьной и спортивной формой. Ещё предлагается принимать детей из многодетных семей в детсады в первую очередь, а семьям давать льготы по оплате услуг ЖКХ, оказывать содействие в улучшении жилищных условий.

У глав регионов теперь есть право расширять категорию многодетной семьи с учётом определённых особенностей. Также региональные власти вправе устанавливать дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Напомним, в Белгородской области ранее решили изменить правила предоставления регионального маткапитала.

Белгородкам станет проще получить региональный маткапитал
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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Россия#Многодетные семьи#Указ#Многодетные#Белгород#Наталья Корявых#Меры поддержки
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