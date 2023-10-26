Знаком «Материнская слава» наградят 159 многодетных белгородок

Как сообщила региональный министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова, 12 жительниц региона, в семьях которых пятеро и более детей, получат знак «Материнской славы» I степени. Ещё 24 женщин, воспитывающих четверых детей, поощрят «Материнской славой» II степени. А почётным знаком III степени наградят 123 белгородок, у которых трое детей.