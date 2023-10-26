Знаком «Материнская слава» наградят 159 многодетных белгородок

Posted Вчера, 13:59
Published Вчера, 13:59
Modified Вчера, 14:01
Updated Вчера, 14:01
Во время заседания депутаты облдумы согласовали список многодетных матерей Белгородской области, которых наградят Почётным знаком «Материнская слава». Всего поощрят 159 женщин. Награды им вручат ко Дню матери.
Как сообщила региональный министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова, 12 жительниц региона, в семьях которых пятеро и более детей, получат знак «Материнской славы» I степени. Ещё 24 женщин, воспитывающих четверых детей, поощрят «Материнской славой» II степени. А почётным знаком III степени наградят 123 белгородок, у которых трое детей.
В облдуме отметили, что вместе с почётным знаком женщины получат единовременную денежную выплату, размер которой варьируется от степени награды.
Напомним, ранее депутаты облдумы согласовали список многодетных одиноких отцов региона для награждения почётным знаком «Отцовская слава». Всего награду получат три человека. Общее число одиноких многодетных отцов в области — в пределах 100 человек.