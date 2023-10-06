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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Многодетная семья

В многодетной семье в Белгородской области появился на свет 15-й ребёнок

6 октября 2023, 12:16
Фото: Midjourney
Многодетная семья
Малыш родился в семье из Красногвардейского района. Всего за год в многодетных семьях региона появился 1751 ребёнок. Статистику озвучила глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
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Дети

За девять месяцев 2023 года в Белгородской области в многодетных семьях родился 1751 ребёнок. Чаще всего это был третий ребёнок — таких семей в регионе 1210. Четвёртый ребёнок появился в 336 семьях, пятый — в 127, шестой — в 35. Седьмой малыш родился в 22 семьях.

Ещё в 13 семьях появились восьмые и девятые дети — в семи и шести семьях соответственно. Десятый ребёнок родился в семье из Губкинского округа, 11-й — в семье из Белгородского района.

В Старооскольском округе зарегистрировали рождение 10-го, 11-го и 12-го ребёнка. А в Красногвардейском районе многодетная семья приросла 15-м малышом.

Напомним, что при рождении пятого и последующих детей многодетным семьям в Белгородской области положена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей. За прошлый год сумму выплатили 192 семьям.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Дети#Красногвардейский район#Загс#Многодетные семьи#Белгород#Губкинский горокруг#Татьяна слюсаренко#Новорождённые#Александра Склярова
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