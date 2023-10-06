В многодетной семье в Белгородской области появился на свет 15-й ребёнок

За девять месяцев 2023 года в Белгородской области в многодетных семьях родился 1751 ребёнок. Чаще всего это был третий ребёнок — таких семей в регионе 1210. Четвёртый ребёнок появился в 336 семьях, пятый — в 127, шестой — в 35. Седьмой малыш родился в 22 семьях.